Перешел на сторону оккупантов. Экс-оперативника СБУ приговорили к 15 годам заключения 14 июля, 08:42 Бывший оперативник СБУ (Фото:www.facebook.com/profile.php?id=100070918698861)

В Ивано-Франковске за госизмену к 15 годам за решеткой приговорили бывшего оперативника СБУ, который после начала полномасштабной войны перешел на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура в Facebook.

В суде прокурор доказал, что осужденный перешел на сторону врага в начале полномасштабного вторжения и предоставил представителям России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

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В ведомстве заявили, что как оперативник СБУ, которого уволили в запас, он пытался завербовать действующих сотрудников в качестве агентов для сбора разведывательной информации. За сотрудничество со спецслужбами РФ он гарантировал коллегам по службе безопасность для их семей.

По публичному обвинению прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры бывший сотрудник СБУ в Донецкой области признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ему назначено наказание — 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по процедуре in absentia осуществляли следователи Управления СБУ в Ивано-Франковской области.

Срок отбывания наказания ему будут считать с момента задержания