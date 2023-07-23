Бывшего одесского военкома Евгения Борисова собираются объявить в розыск 23 июля, 06:38 Евгений Борисов (Фото:Одесский ТЦК СП)

Офис генерального прокурора сообщил, что бывшего одесского военкома Евгения Борисова собираются объявить в розыск.

В Офисе генпрокурора отметили, что далее будет проведено осуществление привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Борисову сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы (ст. 368−5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

22 июля Государственное бюро расследований сообщило, что бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.

В среду, 19 июля, НАПК заявило, что экс-начальник ТЦК Одесской области Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен.