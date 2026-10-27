Выехал в 2021 году. Норвегия выдала Украине банкира, подозреваемого в краже миллиона гривен со счетов клиентов

Из Норвегии в Украину экстрадировали бывшего сотрудника банка в Тернопольской области, подозреваемого в присвоении средств клиентов финансового учреждения. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили Офис генерального прокурора и Национальная полиция .

По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Будзинском, бывшем руководителе отделения Приватбанка в поселке городского типа Гусятин Тернопольской области.

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В июле 2021 года мужчина выехал из Украины, после чего был объявлен в государственный и международный розыск. По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год он регулярно присваивал денежные средства жителей Тернопольской области и общественной организации. Всего пострадали 15 человек.

Фото: Национальная полиция Украины

Фото: Национальная полиция Украины

Для этого, как утверждают правоохранители, подозреваемый получал несанкционированный доступ к банковским картам и счетам, а также злоупотреблял доверием потерпевших. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 1 миллион гривен.

Мужчине инкриминируют кражи, мошенничество и незаконные действия с платежными картами и средствами доступа к банковским счетам (ст. ст. 185, 190, 200 УК Украины).

20 октября суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщает Украинская правда, мужчина внес определенную сумму залога, после чего его освободили из следственного изолятора.