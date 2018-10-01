01 октября 2018, понедельник

Быстро, тихо и спокойно. ВСУ вернули под свой контроль новые территории - волонтер

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ВСУ вернула под свой контроль более шести квадратных километров территорий

ВСУ вернула под свой контроль более шести квадратных километров территорий

Украинские военнослужащие, участвующие в Операции Объединенных сил на Донбассе, закрепились на новых рубежах в Донецкой области, сообщил у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"В виду постоянных обстрелов и провокаций на одном из участков фронта в Донецкой области, для улучшения своих тактических позиций, подразделение одной из бригад ВСУ было просто вынуждено хорошо прошагать вперед и закрепиться на новых рубежах", - написал он.

По слова волонтера, ВСУ заняли без боя более шести квадратных километров и уже успели окопаться.

"Уже окопались и строят новые опорники. В итоге, более 6 кв. км. теперь находятся под контролем ВСУ. Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ заняли еще один населенный пункт и завершили создание кольца безопасности вокруг Торецка.

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