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Было сюрпризом. Кличко ответил на обвинения швейцарских архитекторов в том, что у них украли проект моста

Сегодня, 12:57
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Было сюрпризом. Кличко ответил на обвинения швейцарских архитекторов в том, что у них украли проект моста - фото

Наталия Кравчук / НВ

По словам Кличко, проект, по которому строится мост, был представлен киевскими дизайнерами еще в 2011 году

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью журналу НВ прокомментировал обвинения архитекторов из компании Leuppi&Schafroth Architekten, которые утверждают, что для строительства моста с Владимирской горки к Арке дружбы народов использовали их проект.

«Для меня
было, честно говоря, сюрпризом, когда швейцарская компания заявила о том,
что у нее украли проект. Я действительно был удивлен, дал
задание разобраться», — отметил мэр Киева.

Он подтвердил, что в 2013 году действительно проходил конкурс на строительство моста, о котором упоминали швейцарские архитекторы, но мост строится по другому проекту.

«Тот проект,
который мы приняли, был зарегистрирован, прошел Градостроительный совет
и был представлен еще в 2011 году киевскими дизайнерами.
Тому есть документальное подтверждение», — заявил Виталий Кличко.

Напомним, 7 мая стало известно, что швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что для строительстве моста использовали их проект, за который им не заплатили.

В 2013 году эта компания принимала участие в конкурсе проектов моста с Владимирской горки к Арке дружбы народов, на котором первое место никто не занял, но их проект и проект архитекторов из Испании разделили второе место. По словам Стефани Шафрот, победитель конкурса должен был получить право на заключения договора на проект моста для его возведения. В итоге им так и не заплатили выигранные деньги, а договор на строительство моста по их проекту не был заключен. Однако, по словам архитекторов, мост, который строится сейчас, очень похож на их конкурсный проект.

8 мая заместитель главы КГГА Александра Спасибко заявил, что столичная администрация как заказчик строительства «пользуется результатом работ согласно проведенному тендеру». Он отметил, что вопрос о том, действительно ли проект, который сейчас реализуется в Киеве, похож на идею швейцарцев, «должны решать архитекторы». По его словам, швейцарская компания хотела за право использования концепции и оказание консультационных услуг при выполнении работ по разработке проектной документации $ 200 тысяч, что на тот момент составляло 5,224 млн гривен. В итоге, победителем проведенного КГГА конкурса стал другой разработчик с проектом на сумму 3,8 млн гривен.

Полный текст интервью с Виталием Кличко читайте в свежем номере журнала НВ — № 18 от 23 мая 2019 года

Теги:   Журнал НВ Скандал Арка Дружбы народов Владимирская Горка Виталий Кличко

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