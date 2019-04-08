Александр Мотыль
Как Порошенко может выиграть, а Зеленский – проиграть
Мария Прус
10 фактов о дебатах. Как это происходит в США
Ярослава Гресь
Город, в котором все по фэн-шуй. Восемь историй о Гонконге
Питер Дикинсон
Украина переживет Зеленского
Спецтема: Выборы президента Украины

Было несколько взрывов: спасатели ликвидировали масштабный пожар в частном секторе Киева

Сегодня, 08:12
1990
Цей матеріал також доступний українською
Было несколько взрывов: спасатели ликвидировали масштабный пожар в частном секторе Киева - фото

kyiv.dsns.gov.ua

О причине пожара пока не сообщается

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного сектора на улице Гомельской в Киеве.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила в 23:00: загорелся мусор, травяной настил и деревья, после чего огонь распространился на жилой дом и гараж.

Во время тушения пожара в одном из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов, увеличив площадь возгорания. Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами.

В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома и вспомогательные сооружения.

Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.

Напомним,  7 апреля произошел пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.

Теги:   ГСЧС Пожар Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

События

Сегодня, 01:34

img
В Киеве произошел масштабный пожар в частном секторе - горят четыре дома
Экономика

Сегодня, 09:31

img
Названы кандидаты на должности глав таможенной и налоговой служб
Теннис

Сегодня, 18:47

img
Свитолина поднялась в рейтинге лучших теннисисток мира

ТОП 3

События

Сегодня, 10:30

img
Оцениваем реальные дела: митрополит Епифаний ответил на заявление штаба Зеленского о ПЦУ
14131
События

Вчера, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
12381
Политика

Вчера, 08:35

img
Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua
8918