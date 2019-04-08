Было несколько взрывов: спасатели ликвидировали масштабный пожар в частном секторе Киева
Спасатели ликвидировали пожар на территории частного сектора на улице Гомельской в Киеве.
Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании
поступила в 23:00: загорелся мусор, травяной настил и деревья, после чего огонь
распространился на жилой дом и гараж.
Во время тушения пожара в одном из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов, увеличив площадь возгорания. Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами.
В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома и вспомогательные сооружения.
Во время тушения пожара погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 7 апреля произошел пожар в частном секторе на улице Гомельской в Киеве.