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Были удивлены и растеряны: пограничники поймали нелегалов, которые вместо Франции попали в Украину

Вчера, 17:07
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Были удивлены и растеряны: пограничники поймали нелегалов, которые вместо Франции попали в Украину - фото

ГПСУ

Иностранцы были растеряны

В Закарпатской области пограничники поймали двух нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В пункт пропуска Дьяково прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации, которым управлял гражданин Сербии.

Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрываются двое неизвестных.

Оказалось, что в грузовике ехали граждане Бангладеш.

По словам ГПС, они были «удивлены и растеряны», так как из Сербии пытались попасть во Францию.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения. После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцев будет передано румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Теги:   Мигранты Украина Франция

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