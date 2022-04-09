Была вывезена во время Второй мировой войны. В Украину вернется первая чудотворная икона Руси — Зеленский 9 апреля, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Икона была вывезена из Софии Киевской и хранилась в США (Фото:shinevalya/pixabay.com)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину вернется одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской — Икона святого Николая Мокрого.

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Об этом он сообщил в традиционном видеообращении к украинцам.

«Еще одна новость на сегодня. Долгожданная для многих наших людей. В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых уважаемых святынь Софии Киевской — икона Святого Николая Мокрого. Это первая чудотворная икона на Руси. Мы долго работали, чтобы вернуть ее», — сказал Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что икона была вывезена из Украины во время Второй мировой войны.

«И она будет дома, в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верующим Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало важным для всех нас символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость, полный контроль над нашей землей», — отметил президент Украины.

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