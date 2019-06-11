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Под КСУ собрались люди с требованием отменить указ о роспуске Рады

Сегодня, 10:14
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Под КСУ собрались люди с требованием отменить указ о роспуске Рады - фото

Настя Горпинченко/Громадське радио

Под КСУ проходит митинг

В Киеве под зданием Конституционного суда проходит митинг общественных организаций, которые выступают за отмену указа Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

В акции принимают участие около двадцати представителей общественного движения Відсіч, Свободные люди и УНСО, сообщает Укринформ.

Участники акции держат плакаты с надписями: «Нет, конституционному перевороту», «Зеленский, не оскверняй Конституцию!», «Береги Украину, КСУ!».

11 июня Большая палата КС начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции указа О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов. Дело будет рассматриваться в форме устного слушания.

Кроме того, Большая палата КС признал конституционное производство этого дела неотложным.

Зеленский пообещал, что будет присутствовать на заседании.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции находились 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Владимир Зеленский Роспуск парламента Конституционный суд Украины Киев

Спецтема   Выборы в Раду

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