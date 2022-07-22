Гайдай рассказал, был ли шанс избежать оккупации Луганской области 22 июля, 13:02 Почти вся территория Луганской области находится под оккупацией (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, можно ли было избежать оккупации региона.

В интервью УНИАН он сообщил, что если бы Украина получила западное оружие на неделю-две раньше, то теоретически можно было бы избежать оккупации Луганской области. Можно даже было бы отбить Северодонецк.

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«Проблема в том, что у россиян множество советской артиллерии. Да, Россия вся ржавая, устаревшая и пафосная. Но десять старых танков — это все равно десять танков на поле боя. Людей и техники у них очень много. Под артиллерию у них целые города „забиты“ снарядами», — сказал Гайдай.

По его словам, без артиллерии российские войска на поле боя «вообще никакие».

Российской армии пока не удалось выйти к админграницам Луганской области, но почти вся территория региона оккупирована.



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