Стрельба в Днепре: в ГБР пока не подтверждают, что в крови погибшего мужчины был алкоголь 31 августа, 12:54 В Днепре полицейский застрелил мужчину, который отказался выполнять его требования и вел себя агрессивно (Фото:ГБР)

Госбюро расследований пока не может подтвердить информацию о наличии алкоголя в крови мужчины, которого застрелил полицейский во время конфликта в Днепре.

Об этом сообщила советница по коммуникациям ведомства Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

«Пока я не могу подтвердить, что те результаты, которые есть в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение количества алкоголя в крови, мы сразу сообщим. Я не могу подтвердить правдивость этих документов», — пояснила она.

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Сапьян также уточнила данные относительно женщины, которая также находилась в машине в момент конфликта.

По словам представительницы ГБР, вероятно, она будет проходить свидетелем и участником этих событий. Ее допросят в рамках уголовного производства.

«По поводу нарушений законодательства уголовного, производства возможного в отношении нее или, например, подозрения — этим занимается Национальная полиция. Потому что в компетентности и подследственности ГБР именно правоохранительные структуры. А гражданские — это уже работа Нацполиции», — резюмировала Сапьян.

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29 августа в Днепре патрульный полицейский после конфликта застрелил мужчину, автомобиль которого остановили для проверки. По предварительным данным, правоохранители хотели его остановить из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно и якобы имел все признаки алкогольного опьянения. Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя.

В Госбюро расследований сообщили, что расследуют правомерность применения правоохранителем табельного оружия. Полицейского задержали по факту превышения полномочий.

ГБР начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК, изучают все обстоятельства инцидента и решают вопрос о сообщении ему о подозрении.