Пропавшие люди. Что произошло с полсотней военных медиков Мариуполя, которые уже три месяца не выходят на связь — рассказывают их родные

15 июля, 09:58
Эксклюзив НВ
Часть пленных из оккупированного Мариуполя россияне вывезли в СИЗО Еленовка в «ДНР» (Фото:DR)

Часть пленных из оккупированного Мариуполя россияне вывезли в СИЗО Еленовка в «ДНР» (Фото:DR)

Автор: Ирина Крикуненко

Семьи военных медиков из Мариуполя, которых оккупанты захватили на меткомбинате Ильича три месяца назад, рассказали, как узнали о судьбе близких, в каких условиях их содержат и почему шансов на их возвращение домой крайне мало

На сегодняшний день более 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести. Часть пропавших — бойцы и военные медики, которых оккупанты фактически похитили и вывезли в неизвестном направлении. Такие украинцы, не имея статуса военнопленных, имеют немного шансов попасть в списки на обмен и вернуться домой. А родные ищут их по миру с помощью социальных сетей и знакомых.

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Среди похищенных и пропавших соотечественников по меньшей мере 50 медиков военного госпиталя № 555 в Мариуполе. Когда здание госпиталя было уничтожено, они вместе с ранеными прятались на Металлургическом комбинате имени Ильича. Там их и захватили оккупанты.

Родные пропавших медиков рассказали НВ, как по крохам собирают информацию о своих пленных-невидимках и наконец выясняют, где они находятся.

Светлана Гарлинская, ищет свою 49-летнюю сестру Елену Бийовскую, работавшую в хирургическом отделении военного госпиталя № 555 в Мариуполе﻿

Моя Елена — операционная сестра с воинственным характером, поэтому в свое время без колебаний вступила в ряды медиков ВСУ. С 2014 года у нее было четыре ротации на Восток, затем работала в Киеве в Главном военном госпитале и за полгода до начала войны перевелась в Мариуполь в команду врачей 555-го военного госпиталя.

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Когда началось полномасштабное вторжение, для военных медиков объявили казарменное положение, и сестра переехала из арендованной квартиры в госпиталь. С тех пор звонки стали очень редкими — всего на несколько минут, чтобы спросить как дети и без подробностей о местонахождении. Сестра говорила: это потому, что работы много, и раненых свозят эшелонами. Через некоторое время, видимо из-за проблем с телефоном, связь с ней вообще оборвалась, и нам уже писали ее коллеги.

О том, что Елена находилась в осаде на заводе я узнала лишь со временем, от родных ее коллег. Они рассказали, что где-то 15−16 марта 555-й госпиталь уничтожили, и Елена спаслась на металлургическом комбинате имени Ильича. 12 апреля сестра прислала мне оттуда последнее сообщение: «Нас должны выводить с ранеными. Хуже — плен, еще хуже… Мы в окружении, и хуже уже некуда».

После этого никто на связь не выходил: все номера коллег, с которых мне писала сестра, не появлялись в сети с 12 апреля. С тех пор прошло уже три месяца, но от сестры никаких вестей и ни одного звонка.

Я обращалась в Национальное информационное бюро ( НИБ), СБУ, полицию — всюду, куда можно, но в то время никакой подтвержденной информации не было. Тогда начала искать новости своими силами в соцсетях, читать, что пишут люди. Так, собственно, и узнала о российском телеграмм-канале, где выставляли фото украинских пленных. Он назывался «Опознай хохла по чубу», и комментарии пользователей мне лучше было бы даже не читать — они просто бесчеловечны.

Там, среди женских фото, я увидела свою сестренку. Фамилии не указывали, только фотографии под номерами. Это был ужас — истощенная, худая, с торчащими ключицами и синяком на лице. Было ощущение, что эта фотография сделана на десять лет вперед.

Впоследствии мне удалось найти одну из коллег Елены, которую освободили из плена. От нее я и узнала хоть какие-то крохи информации о судьбе сестры: женщина рассказала, что их с Еленой доставили в СИЗО Еленовка в «ДНР» и поселили в одну камеру. Там украинок было очень много и всего три спальных места, поэтому женщины спали по очереди. Правда, потом эту коллегу перевезли в СИЗО российского Таганрога и там мою сестру она уже не видела. То есть неизвестно вообще в какой стране находится сейчас моя Леночка.

До перевода в мариупольский военный госпиталь операционная сестра Елена Бийовская несколько лет помогала украинским бойцам на Востоке (Фото: DR)
До перевода в мариупольский военный госпиталь операционная сестра Елена Бийовская несколько лет помогала украинским бойцам на Востоке / Фото: DR

На Facebook в украинской группе Поиск людей публиковали списки наших пленных. Там я нашла запись под номером 961: «Нераспознанная фамилия, Е, женщина, 01.01.1973, Киевская область». Я понимаю, что это точно моя сестра, потому что у нее сложная фамилия и дальше по списку идут ее коллеги.

С этой информацией я обращались всюду: держу связь с Красным крестом, составила протокол в полиции, привезла маму для забора образцов ДНК, проконтролировала передачу дела в СБУ. Но пока тишина. В НИБ сказали, что Елена считается пленной, но точно это неизвестно. К тому же с российской стороны также нет подтверждения, поэтому в списках на обмен ей не попасть.

Я жду и обзваниваю всех почти каждый день. Но иногда впадаю в ступор, потому что не знаю, что дальше делать. Потом беру себя в руки и звоню дальше. В нашей семье сестра не единственная пленная: брат мужа — пограничник, взятый в плен на Азовстали. Но за него мы более или менее спокойны, потому что точно понимаем, что он жив и где находится. Я понимаю, что все внимание сейчас приковано к нацкорпусу Азов и Азовстали, им действительно нелегко. Но также хочу, чтобы все знали и о людях с завода имени Ильича.

Андрей Кривцов, ищет 27-летнюю невестку Елену Кривцову, работавшую ординатором в военном госпитале № 555 в Мариуполе

Мой брат и его жена — военные медики со стажем. В момент полномасштабного вторжения Юрий работал в зоне ООС в полевом госпитале, а Елена — в стационарном в Мариуполе. Когда после 1 марта город попал в осаду, госпиталь Елены две недели функционировал в режиме боевой готовности, пока на него не сбросили бомбу. Раненых и врачей оттуда эвакуировались двумя частями: первая пошла в бомбоубежища Азовстали, вторая — на металлургический комбинат имени Ильича, который также был местом группировки некоторых воинских частей, оставшихся в городе.

Хотя в то время это и были два самых мощных металлургических завода, комбинат Ильича имел меньше защитных сооружений, а значит, безопасные места закончились быстрее, чем на Азовстали. Сколько точно людей оказалось там в ловушке — сказать трудно. Сотрудников госпиталя, по рассказам родных, было по меньшей мере 50, о морпехах я слышал цифру 400. Так что, если считать с ранеными, — можно сказать, что в общей сложности оказались более 500 украинцев.

Все это время связь с Еленой была очень плохая, изредка в мессенджере от нее приходило короткое: «Живая». Зачастую это кто-то собирал телефоны, выбирался к месту с сигналом, рассылал все написанные заранее сообщения и лез обратно в подвал. В конце марта волонтеры предложили Елене попытаться вырваться из завода тайными тропами, но она отказалась — не могла покинуть раненых и сказала, что выйдет только с ними. Последнее свое сообщение моя невестка отправила маме: «Мы живы, вы — держитесь».

Для 27-летней Елены Кривцовой военная медицина стала семейным делом – девушка помогала в стационаре в Мариуполе, пока муж работал в полях в зоне ООС (Фото: DR)
Для 27-летней Елены Кривцовой военная медицина стала семейным делом – девушка помогала в стационаре в Мариуполе, пока муж работал в полях в зоне ООС / Фото: DR

О том, что Елена, вероятно, попала в плен, мы узнали окольными путями: 11 апреля жена одного из медиков получила сообщение от мужа — тот писал, что наверняка их захватят. А вечером другой врач позвонил семье уже из плена и сообщил, что его планируют обменивать на русских солдат.

Дальше началась затяжная тишина — даже по инсайдерским каналам никто ничего не говорил. Мы решили подождать, но на десятый день поняли, что нужно что-то делать. Потому что был госпиталь — и исчез госпиталь. Начали стучаться по всем возможным инстанциям, это был длинный квест. В отделе Генштаба по поиску пленных мне сказали, что Елена в плену. Мол, врачей с завода Ильича оккупанты разделили на две части: одну отправили в Донецк, а вторую в Таганрог. Елена вроде поехала в Донецк, и там будет лечить наших раненых, потому что россияне это не очень хотят делать.

Чтобы получить хоть какое-то подтверждение, мы обращались и в СБУ, и в Национальное информационное бюро ( НИБ). Когда мать Елены увидела фото дочери в российских телеграмм-каналах, написала еще одно заявление СБУ и получила ответ: «Мы не знаем, где она».

От спасенных из плена коллег Елены я узнал, что там она прошла путь пгт Сартана — Еленовская колония — СИЗО Таганрога, где на тот момент уже находились более 300 украинок. В Сартане украинских врачей держали в ангаре с разбитыми окнами, ночью включали громкую музыку, чтобы женщины не могли заснуть. В СИЗО Таганрога было не лучше: пленных кормили прокисшей едой и поили ржавой водой. Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. В этом промежутке не разрешали ни сидеть, ни ложиться на кровать. Постоянные допросы, обвинения и большое количество морального прессинга. Но это все мы знаем только из уст освобожденной коллеги Елены.

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Пока ни одного документа, который бы подтверждал статус моей невестки или ее местонахождение, на сегодняшний день нет. А чтобы ее вернуть, по закону наше государство должно признать, что военнослужащий попал в плен. Далее это подтверждает РФ, наша сторона вносит фамилию в списки на обмен и РФ их согласовывает. К тому же, россияне нарушили Женевскую конвенцию — медиков не имеют права брать в плен, они не являются комбатантами. То есть это похищение. Поэтому с юридическим документом о признании Елены военнопленной мы сможем обратиться с иском в ЕСПЧ.

Я очень надеюсь, что если мировое сообщество будет давить на россиян, то, возможно, они отпустят хотя бы медиков. Потому что у нас есть люди, которые с 2016-го сидят в российском плену, и нашу Елену может ждать такая же участь.

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Теги:   Азовсталь Мариупольский меткомбинат им. Ильича Обмен пленными Мариуполь Похищение Война России против Украины

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