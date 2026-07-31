Экс-комбат Магуры заявил, что 225-й полк в 2025 году открыл огонь по его бойцам в Белгородской области

Александр Ширшин заявил, что 225-й полк в 2025 году открыл огонь по его бойцам (Фото: Oleksandr Shyrshyn / Facebook)

Бывший командир 47-й бригады Александр Ширшин заявил, что в апреле 2025 года в Белгородской области военные 225-го полка открыли артиллерийский огонь по его военным, которые отходили с украинских позиций. По его словам, погибли его бойцы.

На своей странице в Facebook он заявил, что инцидент произошел ночью во время боевых действий. По его словам, военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка корректировали артиллерийский огонь по группе людей, которая двигалась от украинских позиций.

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По информации УП, речь идет о событиях в Белгородской области.

Он заявил, что пытался прекратить огонь, поскольку был уверен, что это украинские военные, а не российские оккупанты.

«Кроме криков и продолжения обстрела группы ничего донести и добиться не удалось. Начинает светать. и я вижу, что убиты мои люди и военные 225», — заявил он.

Ширшин считает, что это было целенправленное уничтожение тех, кто «бежал» с фронта, а не случайный инцидент.

«Я долго пытался разобраться, действительно ли это была ошибка, ведь на войне так бывает… к сожалению… но чем больше анализировал и проверял информацию, тем больше убеждался, что это было целенаправленное уничтожение «беглецов». Через полтора месяца после инцидента я получил запись «никаких своих не существует…», — сказал он.

30 июля издание Texty.org.ua опубликовало материал, в котором говорится об избиениях, незаконном удержании и угрозах применением оружия во время самовольного оставления позиций в 225-м Отдельном штурмовом полку.

В частности, издание приводит аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос командира полка Олега Ширяева, приказывает открывать огонь по военным, покидающим позиции без приказа, и заявляет, что в таких обстоятельствах «никаких своих не существует».

Сам Ширяев в комментарии Texty заявил, что его слова не означали приказа стрелять по своим, а касались «правил перемещения военнослужащих различных подразделений и способов координации для распознавания своих» — мол, украинскими военными могут притворяться переодетые россияне.