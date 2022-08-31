«Плацдарм для удара на юг Украины». Почему необходимо отбросить россиян за Днепр — объясняет Бутусов 31 августа, 16:53 ВСУ запускают снаряд по оккупационным войскам на юге Украины (Фото:59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка via Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ объяснил, почему для Украины так важно отбросить россиян за Днепр.



«На правобережье (это очевидно для любого на карте) в тылу противника река Днепр. Для врага это серьезное препятствие, если уничтожить основные стационарные мосты и переправы», — напомнил Бутусов Радио НВ.

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Он подчеркнул, что для Украины юг за Днепром — «большой район который контролирует враг на подступах к Николаеву и Кривому Рогу — это большая опасность».

«Если Россия там закрепится, сосредоточит войска, возобновит свои запасы вооружения, есть большая опасность, что в этой длительной войне, которую мы будем вести много лет, противник использует это как плацдарм для удара на юг Украины, чтобы отсечь Украину от Черного моря. Поэтому для нас [это] сейчас имеет, конечно, стратегическое значение — для того, чтобы не дать врагу там закрепиться, и сделать все возможное, чтобы отбросить их за Днепр», — объяснил главред Цензор.НЕТ.

Ранее сообщалось, что в ходе контрнаступательных действий на южном направлении ВСУ освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов в Херсонской области.



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