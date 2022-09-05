«Жесткая позиционная борьба». Какая сейчас ситуация на фронте — объясняет Бутусов 5 сентября, 16:36 Украинский БТР выезжает из Бахмута, 5 сентября (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал о том, какая сейчас ситуация на фронте.



«Ситуация там (на южном направлении – ред.) не меняется, как и на всем фронте. По всему российско-украинскому фронту идет ожесточенная, интенсивная борьба за перехват тактической инициативы на разных участках», — отметил Бутусов в интервью Радио НВ.

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По словам главного редактора Цензор.НЕТ, на всех участках фронта обе стороны стараются активно действовать.

«Враг пытается выбить нас техникой, артиллерией, используя свое большое преимущество в боевой технике, в танках, в артиллерийских снарядах. Основное преимущество врага — артиллерийские снаряды и авиация, которая наносит активно удары на фронте. У украинской армии есть преимущество в мотивации, в пехоте, в качестве, количестве наших бойцов. Мы пытаемся там, где есть возможность, тоже перехватывать инициативу и как можно активнее действовать. Такая борьба за инициативу идет по всему фронту, в частности, на юге», — пояснил он.

Бутусов добавил, что стойкой линий фронта нет, поэтому «не надо называть это какими-то громкими словами».

«У нас никто не оборудует фронт какими-либо бетонными передвижными укреплениями. Фронт – это несколько лесополос и ситуация постоянно колеблется на многих участках от лесополосы к лесополосе. Идет жесткая позиционная борьба. И в этой борьбе значительные потери — и у нас, к сожалению, и значительные потери Вооруженные силы наносят российским оккупантам», — подытожил журналист.

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