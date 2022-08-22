«Пока не решаем». Бутусов назвал главную проблему Украины на восточном фронте

22 августа, 14:47
Боевик «ЛНР» несет снаряд для гаубицы 2А65 Мста-Б в районе Соледара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевик «ЛНР» несет снаряд для гаубицы 2А65 Мста-Б в районе Соледара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ назвал главную проблему Украины на восточном фронте.

Бутусов в интервью Радио НВ отметил, что, хотя у России нет боеспособной пехоты в достаточном количестве, чтобы вести боевые действия на широком фронте, ее преимуществом является артиллерия и большие запасы боеприпасов к ней.

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«Вот это и есть ключевая проблема: совсем не само по себе количество войск, а то огневое поражение, которое наносит противник», — объяснил главред Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что переброска значительного количество российских резервов на юг улучшило обстановку в целом, так как снизило возможности противника концентрировать пехоту в штурмовые подразделения на востоке, однако не снизила преимущества россиян в боеприпасах.

«Мы пока не можем лишить россиян этого преимущества, не можем заткнуть российскую артиллерию — выбить ее так, чтобы для них рискованно было вести часами ураганный огонь. Это действительно проблема, которую нужно решать, которую пока мы не решаем», — сказал Бутусов.

В утренней сводке Генштаба от 22 августа сообщалось, что на Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступление, также продолжаются боевые действия в направлении Спорное — Веселое.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Донбасс Украина-Россия Артиллерия Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Радио НВ Война России против Украины

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