Чиновники либо некомпентентны, либо преступники — Бутусов о закупке несуществующих бронежилетов на $580 тысяч 5 сентября, 13:34 Бронежилет производства Харьковского завода средств индивидуальной защиты (иллюстративное фото) (Фото:Харьковский завод средств индивидуальной защиты via Facebook)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ прокомментировал скандальное сообщение о закупке несуществующих бронежилетов на $580 тысяч.

Бутусов констатировал в эфире Радио НВ, что $580 тысяч уже исчезли и их нужно возвращать, а бронежилеты в Украину так и не поступили.

Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что необходимо выяснить, каким образом компания, не имеющая бронежилетов, а имеющая лишь цепочку посредников через несколько оффшоров, получила заказ.

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«Возникает вопрос: либо подписавшие это чиновники не компетентны — могли бы посоветоваться с волонтерами, которые восемь лет возят бронежилеты, если они сами не способны организовать закупку; или они преступники и все, кто согласовал соглашение, подписал его, должны быть привлечены к ответственности», - сказал он.

31 августа Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий фигурирует по делу о хищении 580 тысяч долларов при закупке амуниции. Собеседник издания утверждал, что обыски прошли на съемной квартире друга представителя Минобороны, а в диване «нашли деньги». Другой источник УП утверждал, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал в марте на общую сумму 3,8 млрд грн.

В Минобороны сообщили, что информация издания не соответствует действительности, а контекст вводит в заблуждение. Ведомство заявило, что редакция направила им официальный запрос через два часа после публикации.

В министерстве рассказали, что 14 марта заключили контракт на поставку бронежилетов с турецкой компанией на сумму более 16,6 млн евро, но та нарушила обязательство. Минобороны обратилось в арбитраж Торгово-промышленной палаты и получило решение в свою пользу, а также подало в турецкий суд, после чего на активы и счета компании наложили арест.

Пресс-служба Минобороны уточнила, что та же компания нарушила обязательства по контракту с Нацгвардией, и полиция 13 июня возбудила соответствующее уголовное дело. По информации следствия, трое граждан Украины, используя оффшоры в КНР и Бахрейне, могли присвоить 580 тысяч долларов во время выполнения контракта турецкой компанией. Обыски прошли по месту нахождения чиновника Минобороны, подписавшего контракт.

В оборонном ведомстве подытожили, что обыски проходили не в Минобороны и что во время них никаких денег не нашли, а представители министерства не получали уведомлений о подозрении. УП заявила, что в материале издания речь не шла об обысках в Минобороны и о подозрении сотрудникам ведомства, а лишь о том, что обыски прошли по месту нахождения Хмельницкого.

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