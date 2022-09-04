«Идет жесткая позиционная борьба». Интервью с Бутусовым — о коррупции в Минобороны на фоне борьбы за инициативу на фронте и значительных потерь 4 сентября, 12:03 Эксклюзив НВ Юрий Бутусов в Северодонецке, июнь 2022 года (Фото:Юрій Бутусов via Facebook)

31 августа Украинская правда сообщила, что директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий фигурирует по делу о хищении 580 тысяч долларов при закупке бронежилетов.

В Минобороны сообщили, что информация издания не соответствует действительности, а контекст вводит в заблуждение.

В то же время там отметили, что компания действительно нарушила обязательства, в июне полиция открыла соответствующее уголовное дело, а к инциденту причастны трое граждан Украины, которые, используя офшоры, могли присвоить 580 тысяч долларов. Также в ведомстве подчеркнули, что представители министерства не получали сообщений о подозрении.

Видео дня

Что известно об этой закупке амуниции и как развиваются события на фронте, в интервью Радио НВ рассказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

— Разговоры о коррупционных сделках во время войны уже стали раритетной темой, но мы об этом поговорим. Информация об обысках у чиновника Министерства обороны, о украденных или нерационально использованных 580 тыс. долларов при попытке покупки бронежилетов. Вы разобрались, что за этим стоит? Можно ли этот эпизод отправлять в архив?

— В архив нельзя ничего отправлять, поскольку ведется следствие, только первые следственные действия проведены у фигуранта, — обыск.

580 тысяч долларов уже пропали. Их нужно возвращать. Ну а бронежилеты так и не поступили в Украину. Эти вопиющие факты, конечно, нужно исследовать, выяснить, каким образом это было сделано, как вообще стало возможным, что компания, не имеющая в наличии этих бронежилетов, а есть только цепочка посредников через несколько офшоров, получает заказ, деньги.

Возникает вопрос: или чиновники, которые это подписали, не компетентны — могли бы посоветоваться с волонтерами, которые восемь лет возят бронежилеты, если они сами не способны организовать закупку; или они преступники и все, кто согласовал договор, подписал его, должны быть привлечены к ответственности.

— 580 тысяч долларов — это значительная сумма. Она точно уже исчезла, растворилась и нет возможности ее вернуть в Украину?

— Мы ведь не знаем. Я увидел из сообщения Министерства обороны, что это инкриминируют следственные органы, которые эту сумму уплатили, но не выполнили обязательства. Поэтому я надеюсь, что теперь будут возвращать [деньги], потому что у нас есть много механизмов. Если это украли, то ответственность у сотрудников, чиновников, которые это делали, есть имущественная ответственность. Посмотрим.

Мы видели во время обыска, что у сотрудника Министерства обороны, а именно у временного исполняющего обязанности начальника Департамента государственных закупок дома или по месту его пребывания найдено огромное количество наличных денег. Там огромная сумма денег. Конечно, интересно, откуда у госслужащего такие огромные запасы наличных денег? Соответствует ли это его доходам, потому что там [нашли] пачки долларов?

— Если не ошибаюсь, в Минобороны опровергали, что найдена крупная сумма наличных.

— Они опровергли информацию Украинской правды, что там миллиард. Но то, что определенная, меньшая сумма была найдена, конечно, это факт.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.