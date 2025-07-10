Жена журналиста Буткевича заявила, что его уволили из ГУР и мобилизовали. Что говорят в Сухопутных войсках и разведке

Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева сообщила, что ее мужа Богдана Буткевича уволили из Главного управления разведки и мобилизовали. В Сухопутных войсках рассказали NV, почему мужчину отправили на БЗВП несмотря на проблемы со здоровьем.

По словам Данилюк-Ярмолаевой, Буткевич последние годы внештатно выполнял проекты для ГУР «на территории врага». Она отметила, что журналист сам принял решение о таком сотрудничестве, ведь имеет несколько болезней глаз. Она добавила, что во время прохождения ВВК мужчину предлагали «списать», однако он «попросил сделать его хотя бы ограниченно пригодным для возможности службы в ГУР».

Реклама

«Впрочем, он позволил себе критику Марьяны Безуглой, потому что руководству ГУР прилетело по шапке сразу после сообщения Буткевича, буквально вчера ГУР прекратил сотрудничество с Богданом, а сегодня его уволили задним числом, более того вернули статус военнообязанного в Резерве и сразу же забросили в розыск», — написала женщина.

После этого Буткевич пошел в ТЦК, чтобы уточнить новый статус. Там, по словам Данилюк-Ярмолаевой, его отвезли на пункт сбора ДВРЗ и собираются отправить в учебный центр Десна.

В ГУР редакции сообщили, что Буткевич не был и не является их сотрудником.

Между тем представитель Сухопутных войск полковник Виталий Саранцев рассказал NV, что у Буткевича было бронирование, право на которое он утратил в апреле 2025 года из-за изменений в законодательстве.

Так, журналист добровольно прибыл в ТЦК для обновления данных и прохождения военно-врачебной комиссии, поскольку ранее был признан ограниченно годным.

«Он прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным для службы в частях обеспечения. После того был направлен на сборный пункт и уже отбыл в составе команды для прохождения базовой военной подготовки для ограниченно годных. Службу будет проходить в части обеспечения», — добавил Саранцев.