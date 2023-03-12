Не был в Северодонецке в тот день. Правозащитник Буткевич не мог совершить преступления, в котором его обвиняет Россия — СМИ 12 марта, 12:33 Максим Буткевич (Фото:Организация без границ)

Украинский правозащитник и военнопленный Максим Буткевич, приговоренный в России к 13 годам колонии строгого режима, не был 4 июня на Донбассе.

Об этом пишет издание Граты.

Оккупанты, «по доказательствам, собранным Следственным комитетом России», обвинили украинцев в «жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов». Буткевича так называемый «суд» считает виновным в «покушении на убийство двух человек» и «преднамеренном повреждении чужого имущества» в городе Северодонецк.

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Журналисты утверждают, что получили в свое распоряжение переписку Буткевича с коллегами, с которыми он переписывался ежедневно, в том числе и 4 июня 2022 — в день, когда правозащитник якобы выстрелил из гранатомета в мирных жителей Северодонецка Луганской области.

По данным Грат, Буткевич, по крайней мере, с начала июня и до 14 числа находился в районе Киева и Киевской области. Об этом он сам сообщал коллегам, договариваясь о встрече. 14 июня он уже не смог видеться с коллегами в Киеве, о чем сообщил в переписке, добавив, что его подразделение передислоцировали и он проезжает в Полтавскую область.

От коллег Буткевича получили «аналогичное подтверждение» того, что он не был в Северодонецке 4 июня, пишут Решетки.

«По моей переписке с Максимом я не сомневаюсь, что он не был 4 июня в Северодонецке — он был на связи каждый день, что невозможно в условиях военных действий. Более того, когда его подразделение отправляли на какую-нибудь задачу, он предупреждал, что не будет на связи какое-то время. Что, собственно, происходило несколько раз — один раз в апреле, и вот 19 июня», — рассказал изданию правозащитник Саша Файнберг.

Кроме Буткевича, приговоры объявили военным Виктору Похозею и Владиславу Шелю — до 8,5 и 18,5 лет тюрьмы.

Правозащитник Максим Буткевич пошел в ряды защитников Украины в начале марта 2022 года. Он находится в плену у россиян, по меньшей мере, с 24 июня, поскольку в этот день российские пропагандисты опубликовали видео допроса с ним. В августе минобороны РФ признало, что удерживает Буткевича в плену.