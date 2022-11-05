В Украине разрешили бустерную вакцинацию от коронавируса детям 12−17 лет 5 ноября, 00:46 Бустерную прививку подросткам будут делать вакциной Comirnaty/Pfizer (Фото:Covid-19 vaccination / Flickr)

Министерство здравоохранения Украины разрешило первую бустерную вакцинацию от COVID-19 для всех вакцинированных детей от 12 до 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook в пятницу, 4 ноября, вводить бустерную дозу подросткам советуют через полгода после окончания первичного курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям был вакцинирован дополнительной дозой, бустер можно вводить через три месяца после этой дозы.



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Для бустерной вакцинации детей от 12 лет будут использовать мРНК-вакцину, одобренную в этой возрастной группе (в Украине — Comirnaty/Pfizer).

В Минздраве также напомнили, что для прививки детей 12−13 лет нужно информированное согласие родителей или опекунов. Дети от 14 лет могут обратиться в любой пункт вакцинации от COVID-19 или центр вакцинации.

Ранее в Украине разрешили делать прививки от коронавируса детям от пяти лет, а также вторую бустерную дозу COVID-вакцины для всех желающих.