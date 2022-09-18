В Бурыни Сумской области из-за непогоды разрушены дома и повреждена АЗС: есть погибший и травмированные — ОВА

18 сентября, 20:24
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Последствия непогоды в Бурыне (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия непогоды в Бурыне (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В городе Бурынь Сумской области из-за непогоды частично нет электроэнергии, около 20 частных домов остались без крыши. Один человек погиб, восемь травмированы.

Об этом глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил в воскресенье, 18 сентября.

По его словам, сильно разрушены дома, много разрушений в домохозяйствах. Также повреждены АЗС и ряд нежилых помещений в громаде.

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Дмитрий Живицкий/Telegram
Фото: Дмитрий Живицкий/Telegram
Дмитро Живицький/Telegram
Фото: Дмитро Живицький/Telegram

«В электроподстанцию попала молния. Четыре линии по 110кВ обесточены. Около 10 тысяч абонентов в Бурыни и части Буринской громады остались без электроэнергии и связи. Работы ведутся, в течение нескольких часов большинство абонентов будут подключены», — рассказал Живицкий.

Дмитро Живицький/Telegram
Фото: Дмитро Живицький/Telegram

Один человек погиб в результате падения стены. Ситуация с травмированными следующая:

  • два человека с травмами средней тяжести находятся в местной больнице;
  • одна женщина с переломом руки — в Сумах;
  • двухмесячного ребенка без сознания в состоянии контузии госпитализировали;
  • четырем людям с легкими травмами оказали медицинскую помощь, в больницу не доставляли.

В Бурыни работают спасатели ГСЧС и аварийные бригады энергетиков. Глава ОВА поручил накрыть дома, используя материальные резервы.

«Обеспечивается эвакуация населения, которое в этом нуждается, и ведутся ремонтные работы», — заявил Живицкий.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   АЗС Сумская область Разрушения Дождь Дмитрий Живицкий

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