Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха
Владимир Анданов ликвидирован в Украине (Фото:ВКонтакте)
В Украине ликвидировали наемника из ЧВК Вагнера Владимира Анданова с позывным Ваха.
Об этом в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.
«Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК Вагнера Анданов Владимир Ваха из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован», — говорится в сообщении.
Анданов еще в 2014 году отправился на Донбасс в качестве добровольца. Он принимал участие в боях за Дебальцево и причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново.
Оккупант внесен в базу данных Миротворец, где перечислены все его преступления.
По состоянию на 6 июня, российская оккупационная армия потеряла в Украине около 31 250 своих военных.
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