Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха

6 июня, 12:22
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Владимир Анданов ликвидирован в Украине (Фото:ВКонтакте)

Владимир Анданов ликвидирован в Украине (Фото:ВКонтакте)

В Украине ликвидировали наемника из ЧВК Вагнера Владимира Анданова с позывным Ваха.

Об этом в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.

«Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК Вагнера Анданов Владимир Ваха из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/AFUStratCom/posts/388163980018922

Анданов еще в 2014 году отправился на Донбасс в качестве добровольца. Он принимал участие в боях за Дебальцево и причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново.

https://www.youtube.com/embed/syXGy-yMrFA

Оккупант внесен в базу данных Миротворец, где перечислены все его преступления.

По состоянию на 6 июня, российская оккупационная армия потеряла в Украине около 31 250 своих военных.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Бурят Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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