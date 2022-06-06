Любимец российской пропаганды. В Украине ликвидировали известного члена ЧВК Вагнера с позывным Ваха 6 июня, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Владимир Анданов ликвидирован в Украине (Фото:ВКонтакте)

В Украине ликвидировали наемника из ЧВК Вагнера Владимира Анданова с позывным Ваха.



Об этом в Facebook сообщает Стратегическое командование ВСУ.

«Любимец российских пропагандистов, наемник ЧВК Вагнера Анданов Владимир Ваха из Бурятии официально денацифицирован и демилитаризован», — говорится в сообщении.

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Анданов еще в 2014 году отправился на Донбасс в качестве добровольца. Он принимал участие в боях за Дебальцево и причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново.

Оккупант внесен в базу данных Миротворец, где перечислены все его преступления.

По состоянию на 6 июня, российская оккупационная армия потеряла в Украине около 31 250 своих военных.

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