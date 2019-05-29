Бунт заключенных: Минюст решил расформировать одесскую колонию
Минюст решил расформировать одесскую исправительную колонию, где произошел бунт заключенных.
Как сообщает ТСН, на данный момент в учреждении усилены меры безопасности.
Пятерых осужденных, которые могли устроить бунт, развезли по разным заведениям.
Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».
Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.
Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений.
По факту бунта начато досудебное расследование по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).