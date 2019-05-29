Бунт заключенных: Минюст решил расформировать одесскую колонию Вчера, 12:38 Цей матеріал також доступний українською Думская В колонии усилены меры безопасности Думская

Минюст решил расформировать одесскую исправительную колонию, где произошел бунт заключенных.

Как сообщает ТСН, на данный момент в учреждении усилены меры безопасности.

Пятерых осужденных, которые могли устроить бунт, развезли по разным заведениям.

Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.

Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений.

По факту бунта начато досудебное расследование по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).