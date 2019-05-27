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Бунт в одесской колонии: заключенные пытались захватить учреждение по указанию «воров в законе»

Сегодня, 15:09
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Бунт в одесской колонии: заключенные пытались захватить учреждение по указанию «воров в законе» - фото

Скрин видео Вячеслав Аброськин

Заключенные пытались захватить одесскую колонию № 51 по указанию «воров в законе»

Попытка захвата заключенными административного здания Южной исправительной колонии № 51 в Одессе была предпринята по указанию «воров в законе».

Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, цель произошедшего — дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции им это не удалось.

Ранее сообщалось, что среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.

Теги:   Заключенные Одесса Вячеслав Аброськин

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