Бунт в одесской колонии: заключенные пытались захватить учреждение по указанию «воров в законе»
Попытка захвата заключенными административного здания Южной исправительной колонии № 51 в Одессе была предпринята по указанию «воров в законе».
Об этом у себя в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
По его словам, цель произошедшего — дестабилизировать ситуацию, но благодаря действиям сотрудников Государственной уголовно-исполнительной службы и Нацполиции им это не удалось.
Ранее сообщалось, что среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.
Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.