Бунт в Одесской колонии с захватом заложников и пожаром: версии произошедшего Вчера, 15:03 Сюжет Цей матеріал також доступний українською dumskaya.net Сейчас в колонии введен особый режим: усилена охрана и запрещены свидания dumskaya.net

27 мая в исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. Рассказываем, что об этом известно и какие версии произошедшего были названы.

Что известно точно

Бунт начался утром 27 мая. Через несколько часов правоохранители взяли ситуацию под контроль. По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, из колонии вывезли пятерых нарушителей режима, остальные заключенные разошлись в локальные секторы.

Денисова также сообщила, что заключенные захватили в заложники троих медработников и троих охранников. Их удалось освободить.

Начальник следственного управления полиции Одесской области Сергей Шайхет заявил, что пять сотрудников колонии пострадали во время бунта и обратились за медицинской помощью. Насколько серьезно они пострадали, он не уточнил. И Шейхет, и Денисова утверждают, что среди заключенных не было раненых и погибших и из колонии никто не сбежал. О побеге нескольких человек до этого сообщали СМИ.

Во время бунта начался пожар. Сергей Шайхет отметил, что выгорело помещение дежурной части колонии и был уничтожен пожарный автомобиль.

Шайхет также заявил, что участникам бунта грозит до 10 лет лишения свободы, полиция начала по его факту уголовное производство.

По словам замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Натальи Билак, после начала бунта в колонию прибыли сотрудники СБУ, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По словам Билак, четверо пострадавших сотрудников колонии получили черепно-мозговые травмы.

Хотя официальных сообщений о пострадавших среди заключенных нет, СМИ сообщали, что они все-таки есть. В частности, одесский журналист Стас Домбровский заявлял, что у некоторых из заключенных переломы рук и ног.

28 мая региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста сообщило, что в бунте участвовали около 200 заключенных, телесные повреждения получили 15 сотрудников колонии, четверо из которых были госпитализированы. В связи с этим с 28 мая в колонии ввели особый режим, усилена охрана, отменены свидания с родственниками и другими лицами, также «приостановлен» допуск в колонию представителей СМИ. Сколько именно продлится такой режим, не сообщается.

Бунт в одесской колонии: фото и видео

В интернете появились фото и видео событий в колонии № 51 и их последствий.

Бунт в колонии №51 в Одессе 27 мая в колонии №51 в Одессе, произошел бунт заключенных. Во время бунта начался пожар.

Возможные причины бунта

Замначальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Наталья Билак утверждает, что бунт начался во время «планового обыска».

В то же время, сразу же появилась неподтвержденная информация о том, что бунт начался из-за плохих условий содержания заключенных, в частности из-за очень некачественной еды. Об этом в сюжете ТСН заявляли журналист Стас Домбровский, мать одного из заключенных по имени Раиса Константиновна и бывший заключенный Алим Билалов.

Стоит отметить, что Государственное бюро расследований открыло дело против руководства колонии по статье Cлужебная халатность. «По предварительной информации, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания заключенных и ужасное качество продуктов питания», — заявили в ГБР. По данным ведомства, администрация колонии не реагировала на неоднократные сообщения об этом.

А в прокуратуре Одесской области заявили, что только в течение этого года прокуроры внесли девять указаний про устранение нарушений в колонии, а к дисциплинарной ответственности привлекли 11 лиц (в прошлом году к дисциплинарной ответственности привлекли 30 лиц). По результатам комплексных проверок в 2018 и 2019 годах прокуратура области через Генпрокуратуру внесла указание в Минюст, в котором указаны нарушения в работе колонии № 51 в отношении материально-бытового обеспечения осужденных и другие нарушения.

Источник Думской в правоохранительных органах назвал еще одну возможную причину бунта. По его словам, пять дней назад ножом или заточкой ранили сотрудника колонии, который отвечает за длительные свидания. Из-за этого нападения отменили все свидания в колонии и приемы пищи в столовой.

«Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и из-за плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им „учения“ спецназа, то есть массовое избиение. „Учения“ были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», — отметил источник.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил на своей странице в Facebook, что попытку захвата административного здания в колонии № 51 и поджог заключенные осуществили по указаниям «воров в законе», целью которых было «дестабилизировать ситуацию».

А бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький на своей странице в Facebook написал, что в 51-й колонии осужденные давно достигли договоренностей с руководителями о расценках на различные нарушения режима содержания, но недавно эти цены начали поднимать. Старенький утверждает, что это вызвало протесты со стороны заключенных. «Острая стадия конфликта возникла еще пять дней назад, но не выходила из-под контроля», — отметил он. По словам Старенького администрация колонии сначала обратилась за помощью к Минюсту, но им сказали «разбираться самим». В итоге администрация колонии пригласила «авторитетов с воли», чтобы они поговорили с осужденными, после чего и начался бунт. Старенький также утверждает, что «принято решение» о ликвидации и расформировании колонии № 51.

НВ