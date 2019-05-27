Бунт в одесской колонии и новый лидер Слуги народа. Главные новости 27 мая Сегодня, 20:00 4 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В одесской колонии произошел бунт, а мэр Львова Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности.

НВ собрало самые главные новости дня.

В одесской колонии произошел бунт

Среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт, который спровоцировал пожар. По данным правоохранителей, в результате пострадали четыре сотрудника колонии. Читать далее…

Актер Квартала 95 хочет баллотироваться в Верховную Раду

Актер студии Квартал 95 Юрий Корявченков (Юзик) будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии Слуга народа, заявил глава штаба партии Александр Корниенко. Читать далее…

Уволенный из Нацсовета Горковенко подал в суд на Зеленского

Уволенный член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Владимира Зеленского. Читать далее…

Семочко будет судиться с Зеленским за свою должность

Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности. Читать далее…

Разумков возглавил партию Слуга Народа

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков возглавил партию Слуга народа. Читать далее…

Парубий анонсировал голосование за отставку Кабмина

Спикер Андрей Парубий заявил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и всего состава Кабмина в четверг, 30 мая. Читать далее…

Мэр Львова Садовый заявил, что его хотят снять с должности

Городской глава Львова, лидер партии Самопомич Андрей Садовый заявил, что его хотят отстранить от должности мэра. Читать далее…

Верховный суд отказался рассматривать иск об отмене указа о роспуске Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Читать далее…

Канцлеру Австрии объявили вотум недоверия

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу на фоне правительственного кризиса. Читать далее…

Российский суд продлил арест всем украинским морякам до конца июля

Московский городской суд продлил арест всем военнопленным украинским морякам, которые были захвачены в Керченском проливе, до конца июля. Читать далее…

Зеленский озвучил нардепам свои требования о работе Рады до досрочных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы. Читать далее…