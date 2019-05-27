Бунт в колонии Одессы: заключенные сообщают о сломанных руках и ногах 27 мая, 21:28 Цей матеріал також доступний українською полиция Cреди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт полиция

Заключенные, которые устроили бунт в исправительной колонии в Одессе, заявили, что среди них есть много травмированных.

Об этом сообщает ТСН.

«Есть информация о том, что пострадавшие есть — у кого-то разбита голова, у кого разбито лицо», — сообщил священник Дмитрий Краснобаев, который занимается местами лишения свободы.

По словам одесского журналиста Стаса Домбровского, у арестантов сломаны руки и ноги.

«Ребята просто хотят нормально есть. Они говорят, что у них нет требований, не планировали ничего: нас просто начали бить и мы восстали», — проинформировал он.

По неподтвержденной информации, бунт в колонии начался из-за ужасных бытовых условий, среди которых — отсутствие качественного питания.

«Судят, а кормить — не кормят. Хлеб такой дают — можно сказать, глина. Разве можно такой хлеб есть», — рассказала мать заключенного Раиса Константиновна.

«Они пришли в столовую, а там им в очередной раз сказали, что даже и баланда, которая была приготовлена, ее на всех не хватает. У меня есть информация, что людей там жестоко бьют», — сказал бывший арестант Алим Билалов.

Напомним, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Раненых и погибших среди осужденных нет. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.

Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.