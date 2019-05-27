Бунт в колонии Одессы: руководство грозилось провести массовое избиение — СМИ Сегодня, 15:20 220 Цей матеріал також доступний українською Думская Бунт зрел несколько дней Думская

Бунт в исправительной колонии в Одессе начался с нападения на сотрудника администрации и планировался всю последнюю неделю, сообщил Думской источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, пять дней назад ножом или заточкой ранили сотрудника колонии, который отвечает за длительные свидания. Из-за этого нападения отменили все свидания в колонии и приемы пищи в столовой.

«Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им „учения“ спецназа, то есть массовое избиение. „Учения“ были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», — отметил источник.

В то же время, согласно официальной информации Министерства юстици, беспорядки вспыхнули во время «планового обыска».

Напомним, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.