Бунт в колонии Одессы: руководство грозилось провести массовое избиение — СМИ
Бунт в исправительной колонии в Одессе начался с нападения на сотрудника администрации и планировался всю последнюю неделю, сообщил Думской источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, пять дней назад ножом или заточкой ранили сотрудника колонии, который отвечает за длительные свидания. Из-за этого нападения отменили все свидания в колонии и приемы пищи в столовой.
«Люди начали протестовать — не только из-за этого, но и плохого качества пищи. Тогда начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им „учения“ спецназа, то есть массовое избиение. „Учения“ были назначены на сегодня, вот заключенные и решили их предупредить бунтом», — отметил источник.
В то же время, согласно официальной информации Министерства юстици, беспорядки вспыхнули во время «планового обыска».
Напомним, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.
Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.