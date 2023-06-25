«Кадыровцы» внезапно ушли из Марьинки — ВСУ 25 июня, 00:48 Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Подразделения «кадыровцев» ночью в субботу, 24 июня, внезапно ушли из Марьинки Донецкой области. Об этом заявил подполковник, пресс-офицер 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Ярослав Чепурной в эфире телемарафона.

«Сегодня ночью чеченские ["кадыровские"] подразделения, которые воюют против нас в Марьинке, неожиданно снялись и начали выходить из Марьинки», — сообщил он.



Защитник рассказал, что это заметила аэроразведка, и по врагу нанесли удар — был подбит один российский БТР.

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«Полк Ахмат-Восток, который тут воевал, и отряды спецназначения снялись и куда-то поехали в полном составе», — добавил Чепурной.

Ранее источник издания Важные истории, близкий к российскому генштабу, утверждал, что российская армия собирала «все не занятые на фронте подразделения», в том числе кадыровцев, чтобы «перекрыть [главарю ЧВК Вагнера Евгению] Пригожину проход к Москве». Кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявлял, что «кадыровцев» отправили в Ростовскую область для «подавления мятежа».

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.

Вечером 24 июня главарь «вагнеровцев» объявил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

В пресс-службе беларусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.