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Бунт и пожар в одесской колонии: пострадали четыре сотрудника, полиция ведет переговоры с заключенными

Сегодня, 13:19
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Бунт и пожар в одесской колонии: пострадали четыре сотрудника, полиция ведет переговоры с заключенными - фото

НПУ

Полиция открыла дело

Правоохранители создали штаб из представителей различных силовых структур из-за бунта заключенных в исправительной колонии № 51 в Одессе.

По данным полиции, на данный момент с заключенными ведутся переговоры, ситуация полностью контролируется.

В результате бунта пострадали четыре сотрудника колонии, им оказана медицинская помощь. Погибших в результате инцидента нет.

Полиция начала уголовное производство по ст. 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт, который спровоцировал пожар.

Конфликт в колонии длился уже на протяжении пяти дней, однако так и не был разрешен, из-за чего и перешел в «горячую стадию».

Теги:   Бунт Заключенные Одесса

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