Бунт экс-бойцов Торнадо: сотрудник Лукьяновского СИЗО получил условный срок Сегодня, 19:54 28 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

Шевченковский районный суд Киева приговорил работника Лукьяновского СИЗО, который помогал экс-бойцам Торнадо устроить бунт, к пяти годам лишения свободы с условным сроком.

Согласно решению суда, младшего инспектора второй категории отдела режима и охраны Киевского следственного изолятора признали виновным в пособничестве сопротивлению работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, организации массовых беспорядков и совершению угрозы убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

"Освободить от наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытанием с установлением испытательного срока на один год", - идет речь в документе.

Обвиняемого освободили из-под стражи в день вынесения решения.

Неудачный бунт. Бойцы Торнадо попытались силой помешать развозке их в разные СИЗО и обыска

Напомним, 9 августа работники пенитенциарной службы вместе с военными прокурорами и спецназом СБУ Альфа пришли с обысками в камеру, где содержались торнадовцы. Причиной стала информация о том, что они требуют деньги от сокамерников. Однако бывшие бойцы роты Торнадо сопротивлялись, в частности, применили самодельные взрывные пакеты. От этого пострадал один из правоохранителей. Еще одного они облили бензином и угрожали поджечь. Также в торнадовцев были ножи и топор.

В СИЗО пришлось вызвать подкрепление, бунт удалось подавить. Трое торнадовцев были вывезены из СИЗО в другие пенитенциарные учреждения, других поместили в карцер. В Минюсте сообщили, что торнадовцам помогали как минимум двое работников Лукьяновского СИЗО