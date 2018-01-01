Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ
Александр Гольц
Путину удалось схватить Трампа за рукав

Бунт экс-бойцов Торнадо: сотрудник Лукьяновского СИЗО получил условный срок

Сегодня, 19:54
28
Цей матеріал також доступний українською

Иллюстративное фото

Шевченковский районный суд Киева приговорил работника Лукьяновского СИЗО, который помогал экс-бойцам Торнадо устроить бунт, к пяти годам лишения свободы с условным сроком.

Согласно решению суда, младшего инспектора второй категории отдела режима и охраны Киевского следственного изолятора признали виновным в пособничестве сопротивлению работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, организации массовых беспорядков и совершению угрозы убийством, насилием в отношении работника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.

"Освободить от наказания в виде пяти лет лишения свободы с испытанием с установлением испытательного срока на один год", - идет речь в документе.

Обвиняемого освободили из-под стражи в день вынесения решения.

Неудачный бунт. Бойцы Торнадо попытались силой помешать развозке их в разные СИЗО и обыска

Напомним, 9 августа работники пенитенциарной службы вместе с военными прокурорами и спецназом СБУ Альфа пришли с обысками в камеру, где содержались торнадовцы. Причиной стала информация о том, что они требуют деньги от сокамерников. Однако бывшие бойцы роты Торнадо сопротивлялись, в частности, применили самодельные взрывные пакеты. От этого пострадал один из правоохранителей. Еще одного они облили бензином и угрожали поджечь. Также в торнадовцев были ножи и топор.

В СИЗО пришлось вызвать подкрепление, бунт удалось подавить. Трое торнадовцев были вывезены из СИЗО в другие пенитенциарные учреждения, других поместили в карцер. В Минюсте сообщили, что торнадовцам помогали как минимум двое работников Лукьяновского СИЗО

Теги:   Лукьяновское СИЗО Спецподразделение Торнадо Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Сегодня, 18:39

article_img
В Грузии задержали шестерых украинцев. Что об этом известно

ТОП-3 мнений

Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Российский шпион? Трамп попал в ловушку
2081
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Взрослые люди и крутые тачки
1909
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
1885
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28825
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25020
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
18522
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28825
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25020
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
22 ноября: Бунт в Москве на улице Ивана Франко
18672

Читайте также

Підсумки тижня

Сегодня, 18:28

article_img
Бойко может быть единым кандидатом только в Лисичанский горсовет. Борис Колесников - в большом интервью НВ
Мир

Сегодня, 13:28

article_img
Новое перемирие и старая война. Главные итоги саммита G20 для мира и Украины
Геополитика

Сегодня, 10:59

article_img
МИД Украины отреагировал на обозначение Севастополя российским городом в Книге рекордов Гиннеса