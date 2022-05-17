Идентифицирован еще один солдат РФ, участвовавший в изнасилованиях в Киевской области

17 мая, 12:36
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На счету Булата Фассахова целый ряд военных преступлений (Фото:СБУ)

На счету Булата Фассахова целый ряд военных преступлений (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители идентифицировали еще одного насильника из числа российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Киевской области.

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Об этом во вторник, 17 мая, сообщила у себя в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Речь идет о 20-летнем радиотелефонисте гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й ОМБ 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ Булате Фассахове.

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СБУ
Фото: СБУ
СБУ
Фото: СБУ

В марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел Броварского района.

https://www.youtube.com/embed/qqkEap6Tgj0

«Приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал», — рассказала Венедиктова.

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Кроме того, уже через несколько дней этот же военный вместе с еще тремя сообщниками пришел уже в другой дом.

«Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается», — добавила генпрокурор.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/390324549771886
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Российские военные Изнасилование Военные преступления Война России против Украины

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