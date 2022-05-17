Идентифицирован еще один солдат РФ, участвовавший в изнасилованиях в Киевской области
На счету Булата Фассахова целый ряд военных преступлений (Фото:СБУ)
Украинские правоохранители идентифицировали еще одного насильника из числа российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Киевской области.
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Об этом во вторник, 17 мая, сообщила у себя в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Речь идет о 20-летнем радиотелефонисте гаубичного артиллерийского дивизиона 30-й ОМБ 2-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ Булате Фассахове.
В марте 2022 года он вместе с сослуживцем ворвался в частный дом в одном из сел Броварского района.
«Приказал сообщнику закрыть всех жильцов дома в подвале, кроме одной женщины. Запугивая жертву оружием и расправой над семьей, он ее изнасиловал», — рассказала Венедиктова.
Кроме того, уже через несколько дней этот же военный вместе с еще тремя сообщниками пришел уже в другой дом.
«Семью вывели на улицу, оставив одну женщину, которую по очереди изнасиловали, угрожая убийством. Установление остальных причастных к этим зверствам продолжается», — добавила генпрокурор.
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