Буксир Василий Бех затонул — глава Одесской ОГА 17 июня, 20:07 Цей матеріал також доступний українською По данным Одесской ОГА, буксир Василий Бех затонул (Фото:О.Бричевский / kchf.ru)

Глава Одесской ОГА Максим Марченко заявил, что пораженный Военно-морскими силами Украины российский буксир Василий Бех затонул.

«Сегодня утром нашими Военно-морскими силами было поражено судно обеспечения Черноморского флота Василий Бех, на борту которого был установлен ЗРК ТОР. Позже стало известно, что он затонул», - заявил чиновник в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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Он также отметил, что на счету Вооруженных сил Украины уже есть вражеский крейсер, несколько катеров, а теперь добавилось судно обеспечения.

«Я уверен, что вскоре наши военные добавят туда еще фрегат, корвет и большой десантный корабль, и сможем сказать, что мы создали в Черноморском флоте России некую подводную бригаду кораблей на дне Черного моря. На открытие приглашается все военно-политическое руководство оккупантов. А мы, в свою очередь, будем печатать столько марок с потопленными кораблями, сколько нужно», — иронизирует в видеообращении Марченко.

Утром 17 июня в акватории Черного моря Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, направлявшийся на остров Змеиный. Он вез боеприпасы, вооружение и личный состав Черноморского флота РФ. На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, что не помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну. По предварительным данным ОК Південь, украинские силы смогли поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба других неизвестна.

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