ВСУ уничтожили два российских Бук-М3 в Светлодарске — видео

16 сентября, 22:10
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Уничтожение вражеских Бук-М3 (Фото:СтратКом ВСУ/Телеграм)

Уничтожение вражеских Бук-М3 (Фото:СтратКом ВСУ/Телеграм)

Силы обороны Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса россиян Бук-М3 во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram.

В ведомстве отметили, что в субботу, 16 сентября, около 12:30 в оккупированном Светлодарске украинские военные успешно «демилитаризовали» два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Видео дня

Оба ЗРК пытались защитить расположенные возле части штаба бригады и дивизии ВДВ войск российских оккупантов.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Видео Зенитная установка Война России против Украины российские потери потери врага силы обороны

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