Предал защитников Азовстали. В суд направили обвинительный акт в отношении правоохранителя из Мариуполя — ГБР

13 января, 13:14
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По данным ГБР, предатель цинично перешел на сторону врага в апреле 2022 года (Фото:dbr.gov.ua)

По данным ГБР, предатель цинично перешел на сторону врага в апреле 2022 года (Фото:dbr.gov.ua)

Командира роты одного из правоохранительных органов Мариуполя будут судить за государственную измену, сообщило Государственное бюро расследований.

По данным ведомства, предатель цинично перешел на сторону врага в апреле 2022 года, когда шла героическая оборона Азовстали. Он добровольно поступил на службу в незаконный оккупационный орган «мвд днр».

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«Он пытался склонить других бывших коллег к вступлению в террористическую организацию, однако большинство не изменило присяге и стало на защиту Украины», — говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что по «должностным обязанностям» предатель организует охранную деятельность незаконного правоохранительного органа, выполняет мероприятия по физической охране объектов и имуществу террористической организации «ДНР».

Бывший правоохранитель обвиняется ч. 2 ст. 111 УК Украины, а именно в государственной измене.

Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

https://www.youtube.com/watch?v=EO-EfS4Fo3w
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мариуполь Государственная измена Азовсталь Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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