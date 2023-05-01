В МОН рассказали, будут ли проводить выпускные в этом году 1 мая, 16:09 Выпускной в украинских школах (Фото:КГГА)

В 2023 году учебные заведения будут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров. Об этом сообщил в понедельник, 1 мая, заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко в эфире телемарафона.

«Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо», — сказал Витренко.



Замминистра отметил, что в настоящее время в Украине работают более 12 тысяч школ. В разных областях разная ситуация, поэтому Минобразования рекомендует принимать решения о проведении выпускных на местах.

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При этом он добавил, что, скорее всего, на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей.

Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации рекомендовал закончить учебный год в столичных школах 30 июня. Окончательное решение будут принимать школы.