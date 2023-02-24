Есть необходимые объемы мощности. Сегодня украинская энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии — министр
24 февраля энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в пятницу, 24 февраля энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.
По словам министра, по-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей со значительным резервом.
Галущенко заявил, что за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.
Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть.
Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления ее работы.
В то же время в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.
«В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране», — говорится в сообщении в Telegram.