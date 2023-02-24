Есть необходимые объемы мощности. Сегодня украинская энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии — министр 24 февраля, 11:21 24 февраля энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в пятницу, 24 февраля энергосистема продолжает работать без ограничений потребителей электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Telegram.

По словам министра, по-прежнему генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей электроэнергии потребителей со значительным резервом.

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Галущенко заявил, что за последние сутки в результате вражеских обстрелов в Херсонской и Харьковской областях дополнительно обесточено около 15 тысяч потребителей.

Сложной остается ситуация с теплообеспечением Херсона. В результате обстрелов Херсонской ТЭЦ было повреждено важное оборудование и теплосеть.

Ремонтные бригады работают 24/7 для возобновления ее работы.

В то же время в Укрэнерго сообщили, что дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

«В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии продолжает снижаться благодаря стабилизации электроснабжения в стране», — говорится в сообщении в Telegram.