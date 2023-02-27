В Украине импорт электроэнергии близится к нулю, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует — Укрэнерго
В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Украине импорт электроэнергии близится к нулю, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, сообщило Укрэнерго в Telegram в понедельник, 27 февраля.
В компании заявили, что потребление постепенно увеличивается до уровня рабочего дня.
"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.
В энергосистеме работают все виды электростанций. Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.
В компании заявили, что с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области напомнили о себе последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе.
«Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания», — говорится в сообщении.
Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.