В Украине импорт электроэнергии близится к нулю, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует — Укрэнерго 27 февраля, 12:12 В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине импорт электроэнергии близится к нулю, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, сообщило Укрэнерго в Telegram в понедельник, 27 февраля.

В компании заявили, что потребление постепенно увеличивается до уровня рабочего дня.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

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В энергосистеме работают все виды электростанций. Через половодье активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии близится к нулю.

В компании заявили, что с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области напомнили о себе последствия вражеских обстрелов. Поэтому произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе.



«Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания», — говорится в сообщении.

Во всех остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют. На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.