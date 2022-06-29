В Украине не будут выдавать повестки через Дія — Федоров 29 июня, 17:14 Украинский военнослужащий (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

В Украине не будут отправлять повестки в армию через Дія. Фейки об этом распространяют росСМИ для дистабилизации ситуации.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На вопрос журналиста, может ли Федоров прокомментировать информацию касаемо российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через Дія, министр ответил:

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«Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда», — отметил Федоров.

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