В Украине не будут выдавать повестки через Дія — Федоров
Украинский военнослужащий (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)
В Украине не будут отправлять повестки в армию через Дія. Фейки об этом распространяют росСМИ для дистабилизации ситуации.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
На вопрос журналиста, может ли Федоров прокомментировать информацию касаемо российских СМИ о том, что украинцам якобы будут отправлять повестки через Дія, министр ответил:
«Во-первых, не читайте российские СМИ, потому что они работают фейками и дестабилизируют нашу страну. Во-вторых, такого точно не будет никогда», — отметил Федоров.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.