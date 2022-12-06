Добровольцев хватает. Сейчас нет необходимости вручать повестки на блокпостах — МВД 6 декабря, 16:28 Блокпост в Украине (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах, заявил глава МВД Денис Монастырский.

В эфире телемарафона он подчеркнул, что у Украины есть достаточное количество добровольцев.

«Сегодня у нас большое количество добровольцев, которые приходят в соответствующие пункты комплектования с тем, чтобы быть мобилизованными в ряды ВСУ. Поэтому на сегодняшний день, общаясь с нашими Вооруженными силами, я понимаю, что у них есть возможность уже отбирать лучших из желающих. Поэтому, в принципе, на сегодняшний день нет нужды, чтобы кого-то извещать на блокпостах», — сказал он.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за нападения России 24 февраля. Все военнообязанные мужчины могут получить повестку в центре комплектования — ввоенкомате.

По закону повестки выдают лично в руки военнообязанному. В публичных местах повестки могут выдавать глава ТЦК и уполномоченные сотрудники, работники местных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления с соответствующими уполномоченными документами. Также повестку могут передать через руководителя на работе и через руководителей учебных заведений.

