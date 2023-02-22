В годовщину вторжения РФ в Украину. В Харькове 24 февраля усилят меры безопасности — Терехов

22 февраля, 16:54
Поделиться:
Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

В Харькове 23 и 24 февраля на годовщину российского вторжения ужесточат меры безопасности, однако транспорт и учреждения будут работать.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Суспільному.

«Будут ужесточены, безусловно, меры безопасности. Это однозначно. Очень многие спрашивают, выходить на работу или не выходить. Хочу сказать, что, например, моим подчиненным я сказал таким образом: кому тяжело, кто боится, они могут остаться в своих домах и дистанционно работать, кто не боится – работаем в режиме, в котором всегда», – сказал он.

Видео дня

Терехов отметил, что коммунальная сфера будет работать полностью, в работе учреждений и транспорта в настоящее время тоже ничего не меняется.

Читайте также:

Правоохранители будут усиленно патрулировать регион (Фото:НПУ) В Херсонской области вводят дополнительные ограничения для гражданских на фоне угрозы ударов РФ в годовщину вторжения

«Будем работать в обычном режиме. Комендантский час ( Удлиненная — ред.) пока не обсуждается», — отметил Терехов.

Мэр добавил, что многим тяжело эмоционально, поэтому призвал сохранять спокойствие и не расширять панических настроений.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал угрозу массированных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Читайте также:
Подоляк заявил о вероятности российских ракетных атак 21−24 февраля

Он сказал, что в годовщину вторжения Россия может прибегнуть к чему-либо, в том числе ракетным ударам по Украине, «чтобы напомнить нам, как все началось в ночь на 24 февраля».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23-24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.

https://www.youtube.com/embed/_j9oq4L2hIU
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Харьков Годовщина Игорь Терехов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X