В годовщину вторжения РФ в Украину. В Харькове 24 февраля усилят меры безопасности — Терехов 22 февраля, 16:54 Мэр Харькова Игорь Терехов (Фото:Игорь Терехов / Facebook)

В Харькове 23 и 24 февраля на годовщину российского вторжения ужесточат меры безопасности, однако транспорт и учреждения будут работать.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в комментарии Суспільному.

«Будут ужесточены, безусловно, меры безопасности. Это однозначно. Очень многие спрашивают, выходить на работу или не выходить. Хочу сказать, что, например, моим подчиненным я сказал таким образом: кому тяжело, кто боится, они могут остаться в своих домах и дистанционно работать, кто не боится – работаем в режиме, в котором всегда», – сказал он.

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Терехов отметил, что коммунальная сфера будет работать полностью, в работе учреждений и транспорта в настоящее время тоже ничего не меняется.

«Будем работать в обычном режиме. Комендантский час ( Удлиненная — ред.) пока не обсуждается», — отметил Терехов.

Мэр добавил, что многим тяжело эмоционально, поэтому призвал сохранять спокойствие и не расширять панических настроений.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий прокомментировал угрозу массированных обстрелов в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

Он сказал, что в годовщину вторжения Россия может прибегнуть к чему-либо, в том числе ракетным ударам по Украине, «чтобы напомнить нам, как все началось в ночь на 24 февраля».

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Россия готовится к массированной атаке 23-24 февраля.

По данным Воздушных сил, Россия может осуществить несколько волн атак на Украину 23 и 24 февраля.