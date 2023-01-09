В Минцифры заявили, что украинцы не будут получать повестки через Дію 9 января, 15:17 В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но повестки рассылать через Дію не планируют (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине не будут рассылать повестки в военкомат через приложение Дія, этого не предусматривают новые правила воинского учета.

Об этом сообщил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник, комментируя соответствующее постановление Кабмина, пишет The Village Украина.

«Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает поступление повесток через Дію. В нашем плане работы пока нет таких задач», — отметил он.

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По словам представителя Минцифры, на данный момент совместно с Минобороны дорабатывается функционал электронного военного билета. Однако в ведомствах пока не уточняют, как именно будет работать новый сервис.

«Большинство государственных сервисов и услуг почти всегда предполагают возможность их внедрения онлайн в Дії. Война показала, что доступность цифровых сервисов для граждан — одно из приоритетных решений», — резюмировал Баник.

С начала 2023 года правительство утвердило новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Предполагается также внедрение электронного воинского билета.

Сроки начала работы такого функционала в Дії в постановлении не указаны. Отмечено лишь, что Минобороны Украины должно определить и установить «механизм и требования к техническому описанию сервиса электронного информационного взаимодействия между порталом Дія и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов».

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжается всеобщая мобилизация, и повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Это необходимо для того, чтобы территориальные центры комплектации и социальной поддержки могли иметь актуальную информацию по учету.

