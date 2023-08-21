Отключения света в зимний сезон не планируются, если не будет новых обстрелов — Минэнерго 21 августа, 20:37 Отключение света в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергосистема будет готова к прохождению зимнего сезона. Так, отключения света в зимний сезон пока не планируются, но они могут стать следствием новых российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

«Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать», — сказал Галущенко.

Видео дня

Он добавил, что прошлой зимой украинские энергетики многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары россии могут быть модифицированы. Галущенко подчеркнул, что в случае отсутствия новых серьезных повреждений из-за обстрелов ограничивать подачу электроэнергии потребителям не планируют.

«Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер», — добавил министр.

В «Укрэнерго» рассказывали, что россияне выпустили более 1200 ракет и дронов по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель и повредили 43% магистральных сетей. Разной степени повреждения получили также все тепловые и гидроэлектростанции.

Над восстановлением поврежденных объектов работали более 1500 специалистов. Также руководство вело переговоры с разными странами, чтобы найти новое оборудование вместо уничтоженного. «Укрэнерго» получило около 500 единиц оборудования.