В Минэнерго опровергли планы по введению отключений света в мае 8 мая, 23:29 В Минэнерго заверили, что энергетическая система производит достаточно электроэнергии (Фото:REUTERS/Pawel Kopczynski)

Министр энергетики Герман Галущенко опроверг информацию о том, что в мае планируется возврат стабилизационных отключений света.



«В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности. Введение никаких графиков ограничений на поставку электроэнергии не планируется», — заявил Галущенко.

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Он отметил также, что сейчас идет подготовка энергетической системы Украины к предстоящему отопительному сезону.

"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось упразднить ограничение поставок электроэнергии потребителям», — заявил министр.