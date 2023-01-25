«Мы рассчитываем на долгую и тяжелую войну». Известные бизнесмены, волонтеры и посол США — о том, что изменится для Украины в 2023 году 25 января, 12:38 Эксклюзив NV 19 января состоялась дискуссия NV «Украина и мир впереди 2023». Модератором выступил главный редактор проекта NV Виталий Сыч (Фото:Наталья Кравчук/NV)

Все стоящие перед Украиной вызовы никуда не исчезнут. Следует рассчитывать на длительную войну, а предстоящая победа станет лишь передышкой. Известные бизнесмены, посол США и волонтеры по просьбе NV поговорили о будущем страны

Світ увійшов в активну фазу невизначеності та непередбачуваності. Економічна стабільність, геополітика, глобальна безпека, інфляція, ціни на енергоносії - багато що залежить від того, як розвиватимуться події на фронті в Україні. Росія готується до затяжної війни та спроб нових наступів. Китай намагається змінити курс. США пильно слідкують за всіма акторами та вступають у передвиборчий період. Європа наближається до нещадної рецесії.

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19 січня в рамках дискусії NV «Україна та світ попереду 2023» посол США в Україні Бріджит Брінк, CEO Dragon Capital Томаш Фіала, волонтер, громадський діяч Сергій Притула та співвласник компанії Нова пошта Вячеслав Климов поговорили про те, яким стане 2023 рік для України, чи змінюватиметься підтримка західних партнерів, чи вистоїть економіка та на що налаштовується бізнес.

NV публікує ключові цитати спікерів:

Бріджит Брінк, посол США в Україні

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Я з Середнього Заходу Америки. Тож ми живемо за кількома принципами. Один з них полягає в тому, що ти завжди залишаєшся оптимістом, незважаючи ні на що, працюєш якомога старанніше, аби досягти мети, і ніколи не здаєшся. І я думаю, що це важливий спосіб — принаймні, як я його собі уявляю — спосіб, яким я виконую свою роботу тут, і я бачу і отримую багато впевненості від того, як українці реагують на це жахливе, повномасштабне вторгнення»

«Ця війна, як сказав президент Байден, має стати стратегічною поразкою Росії. Це свого роду відправна точка нашої політики. І Росія вже зазнала поразки — у своїй спробі захопити Київ, у своїй спробі розгромити захисників на передовій, вона зазнала поразки у своїй спробі зламати волю українського народу»

«Україна зробила велику роботу під керівництвом президента Зеленського і завдяки дипломатичним зусиллям у згуртуванні світу і заклику народів усвідомити, що це боротьба за свободу, що успіх України — це успіх вільного світу. Це те, у що я вірю, і я думаю, що ми всі віримо»

«Хоча знаю, що є багато запитань з цього приводу — пишаюся тим, скільки США надали у вигляді безпекової допомоги. Зараз це близько $25 млрд, але найважливіше, на мою думку — це спектр засобів і можливостей. Мені завжди ставлять запитання про наступні можливості, але я озираюсь на те, що ми вже надали, починаючи з Джавелінів і Стінгерів, і далі до HIMARS і NASAMS, а тепер до Петріотів і Бредлі, розумію, що ми рухаємося в правильному напрямку. Оскільки ситуація на полі бою змінюється»

«Щодо погляду у майбутнє. Я почала з того, що я оптиміст за своєю природою, а в моїй професії потрібно бути оптимістом. І, безумовно, треба бути оптимістом, якщо збираєшся бути тут. Але цей оптимізм з’являється не на порожньому місці. Він ґрунтується на тому, що я бачу в Україні, і на моїй впевненості, що Україна досягне успіху. Я не знаю, коли саме, але я на 100% певна, що Україна буде успішною»

«Наша позиція полягає в тому, що Путін може закінчити цю війну зараз, якщо піде з України. Тож він може зупинити цю війну, коли забажає, і вивести свої війська з України. Як сказав радник з національної безпеки Джейк Салліван, «зараз ми зосереджені на тому, щоб Україна мала все необхідне, інструменти, які їй потрібні, щоб виграти війну і поставити себе в найкращу позицію для переговорів у певний момент, який обере президент Зеленський».

Томаш Фіала, CEO Dragon Capital

Фото: Наталья Кравчук/NV

«В березні 2022-го ситуація виглядала дуже погано, всі прогнози були негативні. Але з травня багато що змінилося. Третій квартал вийшов кращий, ніж ми очікували. Економіка піднялася на 9% порівняно з другим кварталом 2022 року, і це стало позитивним сюрпризом для всіх. За підсумками року економічне падіння склало лише 30%. Це не фінальна цифра, Держстат ще не опублікував результати за останній квартал. Але у порівнянні: наш найоптимістичніший прогноз говорив про -32%. І це при тому, що з осені в країні перебої з електрикою. Якби їх не було, цифри виглядали б ще краще, падіння було б менше 30%»

«Чого ми очікуємо в поточному році від економіки? Падіння ВВП десь від 0 до 5%. Чому падіння? Якщо порівнювати з 2022-м, то перші два місяці ми мали ще довоєнні. Крім того, в першому півріччі 2023-го продовжуватимуться проблеми з електроенергією. Також в прогнозі закладено, що ця гаряча фаза війни, яку ми спостерігаємо зараз, триватиме до третього кварталу цього року, а далі - почне сповільнюватися. Але побачимо. Можливо, це оптимістично. В будь-якому разі такого падіння, як минулого року, вже не буде»

«Зазвичай всі хочуть почути, яким буде курс гривні. Ми очікуємо середній курс 38 грн за долар, курс на кінець 2023 року — 43 грн/дол. Це девальвація менше 20%, середній курс в минулому році був 32 грн/дол. Інфляція прогнозується на рівні 20%»

«У 2022-му ми отримали в бюджет майже $32 млрд в якості допомоги. В поточному році очікуємо, що ця сума вийде на $10 млрд більшою — $42 млрд. І цього цілком достатньо для того, щоб профінансувати наш бюджет, включаючи усі військові потреби. Також цього достатньо, щоб резерви Нацбанку залишилися на поточному рівні - приблизно $28,5 млрд. І це дає можливість НБУ утримати стабільний курс в першому півріччі. А в другому — в залежності від того, чи продовжиться гаряча фаза війни, або зафіксувати курс на новому рівні, або перейти поступово на плаваючий курс»

«Нам знадобиться більша витримка у питанні вступу України до ЄС. Це складний процес і може зайняти не два роки, а 5−7, і це ще виглядає як досить швидко для нас у порівнянні з іншими країнами. Але загалом для бізнесу це важливий процес — магніт для грошей, мотивація інвестувати, це робитиме кредити дешевшими. Тож обов’язково маємо показувати, що кожен рік наближаємося до ЄС»

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч, засновник Благодійного фонду Сергія Притули

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Говорячи про 2023 рік і про ті виклики, які стоять перед нами, ми все одно будемо обертатися у 2022-й, тому що в 2022 році відбулася якась дивовижа планетарного масштабу. Українці перевернули уявлення світу як про себе, так і в принципі про людські можливості. І це почало давати результати»

«Україна показала приклад небаченої мужності та неймовірної синергії усього суспільства, відбулася консолідація українців навколо тієї сили, яка виявилася руйнівником міфу про непереможну чи другу армію в світі. Українські збройні сили стали нашим всім. ЗСУ стали нашою опорою, нашою надією, нашими богами. Від старого до малого всі об'єдналися в єдиному пориві зробити все залежне від нас для того, щоб вберегти їхнє життя і допомогти нашим захисникам нищити ворогів».

«Ми зруйнували те, над чим Росія дуже довго працювала. Кремль вкладав мільярди доларів у те, щоб силами своєї пропаганди доносити світу, що Україна — це failed state, що Україна — це історичне непорозуміння, що Україна — це недодержава, і що це якийсь недонарод. Але ми довели, що не буває так, що народ неспроможний, якщо цей народ об'єднується і підставляє плече державі настільки міцно, що це визнають на найвищому рівні».

«В 2023 році всі наші виклики нікуди не зникнуть. І нам всім доведеться і далі багато і тяжко працювати. Бізнесу вигадувати, як боротися з відключенням електроенергії та платити податки в бюджет. Волонтери й далі проситимуть у людей донати, й далі купуватимуть і привозитимуть у військо те, чого не може, наприклад, придбати Міністерство оборони, або може, але ми робимо це швидше. А політикам і дипломатам і далі потрібно зі шкури вилізти, але і далі просити у світу найновіші зразки озброєнь і якомога більше»

«І що найважливіше — нашим західним партнерам, цивілізованому світу потрібно буде все-таки дати українцям відповідь на їхній запит на справедливість. І всі ті військові злочини, які вчинялися, вчиняються і будуть продовжувати вчинятися проти нашої держави, проти наших людей, ми повинні отримувати меседж про те, що зло буде покаране. Неважливо, де це зло знаходиться, чи у владних кабінетах в Кремлі, чи у шанцях зі зброєю в руках. Українці заслужили на це».

«Все, що ми робитимемо в подальшому, має бути під однією дуже простою парасолькою з написом: „Ми повинні бути готові“. Ми маємо будувати державу та суспільство з огляду на те, що майбутня українська перемога — це просто перепочинок перед новим вторгненням Росії. До тих пір, поки ця субстанція існуватиме на політичній карті світу, ні ми, ні наші діти ніколи не будуть у безпеці»

Вячеслав Климов, співвласник компанії Нова пошта

Фото: Наталья Кравчук/NV

«Ми розраховуємо на довгу і важку війну. Я не хочу бути песимістом, але я хочу бути реалістом. Ми вважаємо, що ми маємо справу з дуже сильним супротивником, ми бачимо орди озлоблених, голодних людей, які шоковані добробутом українців. Більше того, ми бачимо, що наш ворог піднімає ставки. Ми постійно чуємо або про нові озброєння, або про нові закупівлі, чи про нові хвилі мобілізації і я думаю, що все це відбудеться. Вони хочуть воювати, цю думку треба прийняти»

«Але я ставлю запитання, а чи все ми зробили для того, аби мобілізувати величезну енергію, яка є в українській економіці? Коли я спілкуюсь із десятками підприємців, які перепрофілювали свої бізнеси, які до цього торгували електронікою, а зараз збирають БПЛА, кожен із них говорить, що у них немає держзамовлення. Кожен говорить, що може і хотів би відкрити невелике виробництво, наприклад, снарядів 152 мм. Але спробуйте відкрити завод, який виробляє снаряди. Хто там буде швидше, російська ракета або українська генеральна прокуратура?»

«Владі треба робити максимум для того, аби вивільнити енергію, яка є всередині країни і яка може бути направлена на боротьбу та на захист. І перш за все для мене — це вивільнення енергії бізнесу. Ми маємо максимально лібералізувати виробництво будь-якої зброї. Я розумію острахи наших партнерів, але українці - це нація, яка дбає про добробут, про свободу. Але це не агресивна нація, і люди складуть зброю в перший день після перемоги, я не маю на увазі наших військових»

Зараз багато розмов про те, що Росія може розпастися. Яка різниця? Це абсолютно нічого не змінить. Те, що через кордон буде 18 контрагентів із ядерною зброєю або один, нічого не змінює для нас. Після 24 лютого всім зрозуміло, що ми живемо у прикордонній державі, яка знаходиться і завжди буде знаходитись на розломі між цивілізованим світом і диким степом, і нам із цим жити".

«Та якщо ми, не дай Боже, звикнемо до того, що тут не буде власного виробництва зброї, БПЛА, різних засобів захисту наших солдатів, якщо ми самі не будемо одягати та озброювати нашу армію, а розраховуватимемо лише на західну допомогу, я не знаю, як далі ми будемо жити у прикордонній державі»



Гості та спікери NV подискутували щодо того, чого чекати Україні у 2023 році﻿

Фото: Наталья Кравчук/NV

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко / Фото: Наталья Кравчук/NV

Политолог Алексей Гарань / Фото: Наталья Кравчук/NV

Фото: Наталья Кравчук/NV

Фото: Наталья Кравчук/NV

Фото: Наталья Кравчук/NV

Сообщество выпускников Украинской академии лидерства и артисты хора "Щедрик" / Фото: Наталья Кравчук/NV

Фото: NV

Повну відеоверсію дискусії можна переглянути тут: