Россия готовится к затяжной войне. Каким будет 2023 год для Украины и мира 18 января, 16:10 19 января в 18.00 на всех платформах NV состоится онлайн-трансляция мероприятия «Украина и мир впереди 2023» (Фото:NV)

NV проводит свою традиционную ежегодную дискуссию «Украина и мир впереди 2023»

19 января, в четверг, в 18.00 на всех платформах NV состоится онлайн-трансляция мероприятия «Украина и мир впереди 2023».

Мир вошел в активную фазу неопределенности и непредсказуемости. Экономическая стабильность, геополитика, глобальная безопасность, инфляция, цены на энергоносители — многое зависит от того, как будут развиваться события на фронте в Украине. Россия готовится к затяжной войне и попыткам новых наступлений. Китай пытается сменить курс. США внимательно следят за всеми актерами и вступают в предвыборный период. Европа приближается к беспощадной рецессии.

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Каким станет 2023 год для Украины? Изменится ли поддержка западных партнеров? Выстоит ли экономика? На что настраивается бизнес? Каким может быть окончание войны и когда это произойдет?

Поговорим об этом 19 января, в четверг, в 18:00 в рамках двух дискуссионных панелей.

В первой части мероприятия дискуссию под названием «Украина и мир впереди 2023» будет модерировать главный редактор проекта NV Виталий Сыч.

Спикерами выступят:

Бриджит Бринк, посол США в Украине.

Томаш Фиала, CEO Dragon Capital

Вячеслав Климов, совладелец компании Новая почта

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы

Во второй части состоится бизнес-панель «Инвестиции в будущее». Модератор: Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникаций SCM.

Среди спикеров владельцы и руководители бизнесов из разных секторов: Виктор Иванчик, генеральный директор, основатель агропромышленного холдинга «Астарта», Александр Комаров, президент компании Киевстар, Владимир Костюк, СЕО фармацевтической компании Фармак, Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК, Анатолий Редер, СЕО фармацевтического предприятия «ИнтерХим».

В конце 2022 года увидел свет одноименный спецвыпуск NV по эксклюзивной лицензии британского издания The Economist.

Сохранить ссылку, когда и где смотреть онлайн-трансляцию можно здесь.

В последние пять лет NV активно проводит лекции и дискуссионные панели, в рамках которых уже выступали бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, американский историк Фрэнсис Фукуяма, бывший посол США в России Майкл Макфол, американо-шведский экономист Андерс Аслунд, соавтор бестселлера Почему нации приходят в упадок Джеймс Робинсон и другие.

Как прошла встреча «Украина и мир в 2022 году» смотрите здесь.

