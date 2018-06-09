Отпраздную каждый мяч в ворота России. Известные украинцы рассказали, будут ли смотреть ЧМ

Накануне Чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня в России, журнал Новое Время расспросил украинских болельщиков, планируют ли они следить за матчами мундиаля и какой сборной симпатизируют.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Смотреть чемпионат буду, потому что это не чемпионат России, а Кубок мира, который волею обстоятельств проходит в стране-агрессоре.

Болеть, скорее всего, буду за красивый футбол. Может быть, чуть больше за европейские сборные, такие как Германия или Испания.

ЧМ - это историческое событие для фанатов футбола. Без разницы, где он проходит

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Обязательно буду смотреть. ЧМ - это историческое событие для фанатов футбола. Без разницы, где он проходит.

Болеть буду за две команды: Германию и Аргентину. Германия - моя вторая родина, поэтому я последние 20 лет стабильно болею за эту сборную. А Аргентина - любовь детства. Для меня как фаната первый ЧМ был в Мексике в 1986‑м, и тогда Аргентина с Диего Марадоной навсегда влюбили меня в себя.

Сергей Притула, телеведущий, руководитель Вар’яти-шоу

Следить за ходом событий буду, поскольку там есть команды, которые мне нравятся, - Уругвай и Бельгия.

Но смотреть трансляции и видеть на экране радостные морды ублюдков, которые убивают и держат в плену наших граждан, - для таких извращений я еще слишком юн.

Сергей Рыбик, клубный МС, гастроблогер

Чемпионат смотреть буду. В Одессе, у моря, с черешней и другими фруктами.

Мне нравятся Бразилия, Испания и [капитан сборной Аргентины] Лионель Месси. Если Месси выиграет чемпионат, это будет главным чудом года.

Как по мне, даже одиночный или точечный бойкот - вполне здоровая вещь

Тарас Прохасько, писатель

В этом году не буду его смотреть принципиально. Я вообще не смотрю российское телевидение, мне неинтересно, что там происходит. Как по мне, даже такой одиночный или точечный бойкот - вполне здоровая вещь.

То, что сборная Украины не вышла на ЧМ-2018, в некотором роде облегчило выбор и уменьшило соблазны. В то же время я понимаю, что есть украинцы, которые поедут в РФ на матчи, будут болеть и останутся счастливы, что побывали на ЧМ. Возможно, для кого‑то это вообще один из немногих доступных чемпионатов.

Но мне не нравится, что мировые футбольные лидеры так и не изменили решения относительно места проведения этого мундиаля. Ведь было время, чтобы не призывать к бойкоту, а выбрать какой-то экстренный альтернативный вариант для проведения ЧМ-2018.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК

Подсудимый затрудняется с ответом. Голова трескается: одна часть мозга пытается думать о футболе, а вторая - о том, что любые события города Саранск меня не касаются.

Как минимум буду пристально следить за сборной России. И каждый мяч [в ее ворота] буду праздновать.

Владимир Тихий, кинорежиссер

Я к футболу вообще потерял интерес лет десять тому назад. А раньше болел за киевское Динамо и сборную Украины, когда там блистал Андрей Шевченко. Но потом и к футболистам появились вопросы, и трансферы пошли сомнительные. И я решил, что бессмысленно тратить на это свой эмоциональный ресурс. Так что даже если бы ЧМ проходил не в России, а в Великобритании или Франции, я бы и тогда его не смотрел.

В то же время сложившаяся ситуация, когда ни одна сборная не бойкотирует чемпионат в РФ, у меня вызывает шок. Это пугает и говорит о том, что лицемерие, которое присутствует в международной политике по отношению к Украине, значительно глубже, чем мы себе представляем.

Тарас Березовец, политконсультант, президент Фонда национальных стратегий

Мундиаль в России неприемлем с нескольких точек зрения.

Во-первых, потому что ЧМ-2018 был банально куплен Кремлем у коррумпированных функционеров ФИФА. Уверен, этот будет доказано расследованием ФБР.

Авторитарные режимы всегда стремятся использовать большой спорт для пропаганды собственного величия

Во-вторых, РФ на международном уровне признана страной-агрессором из‑за аннексии Крыма.

В-третьих, авторитарные режимы всегда стремятся использовать большой спорт для пропаганды собственного величия внутри страны и на международной арене. С этой точки зрения я ставлю знак равенства между Олимпиадой 1936 года в нацистском Третьем Рейхе и нынешним ЧМ в России.

Сколько себя помню, всегда смотрел футбол начиная с 1986 года в Мексике. Матчи специально смотреть не планирую, если буду успевать, гляну. Болеть буду за Испанию. Симпатизирую Германии и Франции.

Игорь Захаренко, генеральный директор турфирмы Феерия

По возможности планирую смотреть. В это время как раз буду в Исландии. И именно за нее и буду болеть вместе с исландцами.

Артем Франков, главный редактор еженедельника Футбол

Разумеется, буду. И никакое идеологическое или законотворческое, а в целом - псевдопатриотическое сумасшествие меня бы не остановило. Вообще достал этот профессиональный патриотизм, который сам себе выискивает поводы для проявления и там топчется, пытаясь хоть что‑то заработать.

Футбол остается футболом. Турнир называется FIFA World Cup, а сборная России на нем - одна из 32‑х, к тому же с хорошими шансами опозориться.

Спасибо, канал Интер все‑таки выкупил права на трансляцию, и меня ничуть не остановит насаждаемая в народе репутация канала. Сам я по телевизору смотрю только спортивные телетрансляции. А потому мне не понять, кто там и чем недоволен.

Футбол остается футболом. Турнир называется FIFA World Cup, а сборная России на нем - одна из 32‑х, к тому же с хорошими шансами опозориться.

Мое мнение: в финале Бразилия победит Германию. А болеть я буду сначала за Англию, а потом (увы, как всегда) - за Германию. Если немцы опять выиграют - буду счастлив.

Андрей Худо, глава набсовета Холдинга эмоций !FEST (креативные проекты и рестораны, в том числе львовская Криївка)

Буду смотреть самые интересные матчи, потому что это всемирный праздник футбола, а не чемпионат России.

Буду болеть за сборную Германии, потому что они, как и я, любят порядок.

А еще за сборную Аргентины - там есть креативные игроки мирового уровня, например Лионель Месси. Также мне нравится сборная Испании, потому что они упорно идут к своей цели, и мне это импонирует.

Александр Красовицкий, генеральный директор и владелец издательства Фолио

Чемпионат по футболу или Олимпиада в стране с тоталитарным режимом - всегда вызов по отношению к тем, кому небезразлична судьба жертв режима. Но нынешняя ситуация особая. Наш соотечественник, режиссер и писатель Олег Сенцов четыре года находится в заключении, пошел на голодовку с возможным летальным исходом, чтобы привлечь внимание к судьбе украинцев в российских тюрьмах. Возможно, во время матчей чемпионата его жизнь будет вне опасности, и Сенцов будет свободен. Тогда, видимо, мое мнение изменится. А пока я не готов сидеть часами перед телевизором в то время, когда он умирает.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №21 от 7 июня 2018 года