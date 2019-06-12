Будет жарко: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни Сегодня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською ddzphoto/pixabay.com В Украине сохранится жара ddzphoto/pixabay.com

В Украине в четверг, 13 июня, сохранится жаркая и в основном сухая погода.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.



Лишь в Крыму, а днем также в Карпатском регионе и на севере Левобережья местами кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный (в западной части — юго-восточный), 3−10 м/с. Температура ночью 17−22°, днем 29−34°; в Карпатах ночью 13−18°, днем 21−26°.

В Киеве 13 июня сухо и жарко: температура ночью около 20°, днем 31−33°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

14 июня в Украине преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура ночью 16−21°, на побережье морей до 24°, днем 29−34°; в Карпатах ночью 11−16°, днем 20−25°.

В Киеве 14 июня сухо и жарко, температура ночью около 20°, днем 31−33°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

По состоянию на 9:00 среды, 12 июня, температура воды в Черном и Азовском морях была 22−25°; в реке Днепр в пределах Киева 25°.