Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, отстраненный Наблюдательным советом вещателя с этой должности, назвал свои дальнейшие шаги.
"По контракту и по процедуре, если у них есть ко мне претензия - к председателю правления, - то они должны ее предъявить, после чего у меня есть пять дней на ответ. Они уже этого не сделали, они дали три минуты и решили, что решили. Это уже первое нарушение. А что будет в самом протоколе и решении, мы еще увидим. Юристы говорят, там уже по меньшей мере три-четыре нарушения есть. Тогда [идем] в суд, который заблокирует само решение и остановит [его] ход", - рассказал он в эфире Радио НВ.
Аласания допустил, что после этого возможно новое заседание Наблюдательного совета, на котором все его члены открыто назовут официальную причину решения об отстранении, после чего состоится публичное голосование.
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Напомним, 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.
В обнародованном самим Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Набсовета было указано, что его отстранение с должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.
Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.
В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.
"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности, Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - отметила она.
В Администрации президента также отреагировали на увольнение главы НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.
Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.
Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.
НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.