Будет суд. Зураб Аласания назвал свои дальнейшие шаги после увольнения Вчера, 19:22 3488 Цей матеріал також доступний українською Vadym Miskyi via Facebook Зураб Аласания Vadym Miskyi via Facebook

Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, отстраненный Наблюдательным советом вещателя с этой должности, назвал свои дальнейшие шаги.

"По контракту и по процедуре, если у них есть ко мне претензия - к председателю правления, - то они должны ее предъявить, после чего у меня есть пять дней на ответ. Они уже этого не сделали, они дали три минуты и решили, что решили. Это уже первое нарушение. А что будет в самом протоколе и решении, мы еще увидим. Юристы говорят, там уже по меньшей мере три-четыре нарушения есть. Тогда [идем] в суд, который заблокирует само решение и остановит [его] ход", - рассказал он в эфире Радио НВ.

Аласания допустил, что после этого возможно новое заседание Наблюдательного совета, на котором все его члены открыто назовут официальную причину решения об отстранении, после чего состоится публичное голосование.

Напомним, 31 января Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

В обнародованном самим Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Набсовета было указано, что его отстранение с должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Набсовета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что увольнение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности, Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного совета Вячеславом Козаком и лишь частично вошел в окончательное решение Совета", - отметила она.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение главы НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года.

Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожья и ряда других телерадиокомпаний.